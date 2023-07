Formula 1, è ufficiale: rinnovo fino al 2032!

E’ arrivato un importante annuncio in Formula 1 nel weekend del GP di Ungheria vinto da Max Verstappen

La pole position di Lewis Hamilton all’Hungaroring è stata solo un’illusione. In gara, è andata tutto come previsto con l’ennesima vittoria di Max Verstappen. Un’altra dimostrazione di strapotere del campione del mondo in carica che, bruciato lo stesso Hamilton in partenza, si è messo saldamente al comando, mantenendo il primato fino al termine dei 72 giri.

Dopo il GP di Ungheria ne manca solo uno prima della pausa estiva. Nel prossimo weekend si correrà in Belgio, a Spa, con un mese di anticipo rispetto alla tradizionale collocazione del GP fissata spesso a fine agosto. Se Verstappen dovesse vincere di nuovo, il Mondiale, di fatto, sarebbe già chiuso a suo favore, con la seconda parte di stagione che si limiterebbe a una lunga passerella verso il terzo trionfo di fila.

Se in pista c’è poco da raccontare, non mancano le notizie in altri ambiti della Formula 1. Se il mercato piloti è nel vivo con il rinnovo tra Hamilton e la Mercedes in dirittura d’arrivo, nel weekend di Budapest c’è stato un altro importante annuncio in vista delle prossime stagioni.

Formula 1, ufficiale il rinnovo fino al 2032

Ci riferiamo proprio al GP di Ungheria. Come annunciato sugli account social ufficiali della Formula 1, il Gran Premio magiaro resterà in calendario fino al 2023, grazie al prolungamento quinquiennale dell’accordo in scadenza nel 2027.

Una conferma importante per uno degli eventi storici del Mondiale di Formula 1 presente ininterrottamente in calendario dalla seconda metà degli anni ’80. GP di Ungheria che dovrebbe mantenere anche la sua abituale collocazione estiva tra luglio e agosto, a ridosso della pausa di tre settimane, prevista anch’essa da calendario.

Hanno influito sul rinnovo, i lavori di ammodernamento recentemente effettuati sul circuito di Mogyorod. Altri ne arriveranno ancora. Sarà allestito, infatti, un nuovo edificio per i box e ristrutturata la tribuna principale presente sul rettilineo in cui è posta la griglia di partenza.

Sappiamo già che, nel Mondiale 2024, il GP di Ungheria si correrà tra il 19 e il 21 luglio, come in questa stagione dopo Silverstone e prima di Spa, con le successive tre settimana di pausa. Il prossimo anno, si disputeranno 24 GP con un’unica novità rispetto al calendario attuale ovvero il ritorno del GP di Cina, mai più disputato dopo la pandemia. Si comincia già a fine febbraio-inizio marzo con la Gara in Bahrein, in programma nel weekend tra il 28 febbraio e il 2 marzo.