Rossella Brescia, tacchi e minigonna: Messina ai suoi piedi

Ospite dell’RDS Summer Festival, Rossella Brescia ha sfoggiato un outfit che ha messo Messina ai suoi piedi: tacchi e minigonna sono da urlo

Rossella Brescia è uno dei volti femminili più iconici della nostra televisione ed ancora oggi è una delle donne più amate di sempre per la sua simpatia, professionalità e grande bellezza.

Originaria di Martina Franca, Rossella ha avuto una carriera lunghissima e fatta di tante soddisfazioni, partecipando a svariati programmi e svolgendo tanti ruoli diversi. Da ballerina a modella, da attrice a conduttrice televisiva, non c’é niente che non sia riuscita a fare in questi anni, dove si è fatta conoscere principalmente per essere la padrona di casa di Colorado su Italia 1 per ben 6 anni dal 2004 al 2010.

La Brescia ha fatto anche da insegnante da ballo ad Amici dal 2001 al 2003 ed inoltre è anche conduttrice radiofonica, essendo la voce del programma Tutti Pazzi per RDS di Radio RDS dal 2006. Insomma, la stupenda Rossella non si è mai tirata indietro e se c’è qualcosa che si è davvero apprezzato sempre di lei è la sua immensa bellezza che non si è mai consumata nel corso di tutti questi anni.

Bellezza che i suoi fan possono ammirare spesso e volentieri attraverso il suo profilo Instagram da 434 mila follower dove Rossella regala spesso degli scatti unici e meravigliosi. E nell’ultimo post pubblicato, la modella ed ex ballerina ha voluto dare un nuovo saggio di quello che è il suo fascino, conquistando per l’ennesima volta il cuore di tutti.

Rossella Brescia da impazzire: tacchi e minigonna da urlo per la modella

Si sta tenendo in questi giorni in quel di Messina l’RDS Summer Festival, evento organizzato da Radio RDS che festeggia i suoi 45 anni ed ovviamente non poteva mancare una come Rossella Brescia che è a RDS da quasi 20 anni. La modella ha dato ancora una volta una prova della sua bellezza, lasciando tutti di stucco dopo essere salita sul palco, indossando un outfit davvero da far impazzire e mettendo Messina ai suoi piedi.

Gli scatti della serata sono stati pubblicati poi dalla Brescia stessa sul suo profilo Instagram, con la modella che dopo aver conquistato tutti dal vivo, ha toccato il cuore anche del suo pubblico social.

Per la serata, la Brescia ha indossato una minigonna nera super che mette in risalto le sue splendide gambe, mentre gli altissimi tacchi ai piedi le danno un sensuale slancio che lascia tutti a bocca aperta. Un vestito cortissimo in linee generali e che mette in mostra le sue forme che non vengono mai consumate dal tempo nonostante la modella oggi abbia 51 anni.

Il post ha ottenuto subito un grande successo come era prevedibile, raggiugendo i 26 mila like in nemmeno 24 ore, così come tanti sono stati i commenti degli utenti ancora una volta conquistati dalla sua bellezza senza tempo. E c’è anche qualcuno che l’ha definita la donna più bella d’Italia, a conferma di quanto nonostante l’età la Brescia sia ancora enormemente apprezzata.