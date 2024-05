NBA, la nuova squadra di LeBron James: il messaggio (poco) nascosto del King

NBA, notizia clamorosa che riguarda LeBron James: ‘scelta’ la nuova squadra del “King” con un messaggio nascosto da parte sua

Arrivano delle importanti novità che riguardano il futuro sportivo di una delle più grandi leggende dell’NBA, vale a dire LeBron James. Quest’ultimo è tornato da spettatore alla “Rocket Mortgage Fileldhouse” per vedere da vicino l’affascinante sfida di gara-4 che ha visto protagoniste Cavs e Celtics. La sua presenza, però, non ha portato fortuna alla sua ex squadra, ovvero Cleveland. Questi ultimi, privi di Donovan Mitchell e Jarrett Allen non hanno potuto fare altro che arrendersi agli avversari per 109-102.

La nota positiva è che il pubblico presente gli ha riservato una accoglienza più che positiva. Proprio del futuro del ‘King’ se ne sta parlando in questi ultimi giorni. Addirittura si sta vociferando un clamoroso ritorno a Cleveland al termine di questa stagione sportiva.

Futuro LeBron James, clamoroso ritorno ai Cavs?

Durante una delle pause di gioco, sugli schermi del palazzetto, è partito un video tributo proprio in onore di LeBron. Nel filmato sono stati inseriti momenti a dir poco indimenticabili del “King” con la maglia dei Cavs. Un filmato che lo stesso 39enne ha apprezzato tantissimo, in compagnia della moglie Savannah e dell’agente Rich Paul. Di conseguenza si sono fatte sempre più insistenti le voci di un clamoroso suo ritorno in Ohio la prossima stagione, come riportato da ‘elgoldigital.com’.

Anche se, in questo momento, il cestista americano è ancora indeciso se esercitare o meno la player option presente nel suo contratto per la prossima stagione. Restare ai Lakers ancora un altro anno oppure optare per un romantico ritorno nella squadra che lo ha lanciato? Magari proprio insieme al figlio Bronny che, nelle ultime ore, ha ricevuto il definitivo “via libera” da parte dei medici per presentarsi al Draft alla fine del mese di giugno.

Ricordiamo che LeBron James ha la possibilità di rescindere il proprio contratto con i Los Angeles Lakers e di accordarsi con chiunque. L’ultima infatti è stata una stagione tutt’altro che indimenticabile per il ‘King’: il suo team è stato eliminato al primo turno dei playoff da parte dei Denver Nuggets. Per quanto riguarda il suo futuro LeBron ha fatto capire di voler valutare tutte le opzioni che gli arriveranno. Di ufficiale, però, non c’è assolutamente nulla.

Nel frattempo, sui social network, i tifosi dei Cavs sono letteralmente impazziti e sognano un suo clamoroso ritorno. Staremo a vedere…