Veronica Angeloni straripante: bikini incontenibile

Veronica Angeloni ha pubblicato uno scatto a dir poco irresistibile sui social. I suoi fan sono rimasti letteralmente senza parole

Veronica Angeloni è una delle ragazze più apprezzate sui social. Un viso angelico inserito alla perfezione all’interno di un corpo mozzafiato. Queste sono le sue due caratteristiche più prorompenti, nonché quelle che emergono principalmente dagli scatti che pubblica. Come si è spesso soliti dire, il carattere e la professionalità hanno la loro rilevanza. Ma l’occhio vuole sempre la sua parte, e da questo si può evincere come l’aspetto fisico sia importante.

La bella Angeloni è un’ex pallavolista professionista. Nata a Massa nel 1986, dopo una carriera professionale prolifica e di alto prestigio ha deciso di dedicarsi totalmente ad un utilizzo maggiormente proficuo e consapevole dei social. Da qui le si sono aperte una marea di porte, tra collaborazioni e servizi fotografici architettati ad hoc per catturare l’attenzione del suo pubblico.

Ad oggi può vantare una platea di follower che numericamente si aggira intorno ai 205.000 seguaci. Un numero particolarmente alto per una sportiva del suo calibro che ha annunciato il suo ritiro soltanto quale tempo fa. La pallavolo soprattutto in Italia è sempre stata una disciplina sportiva molto apprezzata. A livello femminile anche grazie al contributo di figure iconiche come la sua, sia per la promozione che per le performance.

Uno dei suoi ultimi scatti, il quale richiama appieno la stagione estiva che si sta vivendo di recente, è stato molto apprezzato dal pubblico. Non tanto per la novità del vederla in certe pose, bensì perché a prescindere i fan adorano vederla così. I commenti positivi a lei indirizzati non si sono fatti attendere, riuscendo così a garantirle l’ennesimo successo mediatico ottenuto nel giro di poche ore.

Veronica Angeloni è una Dea: fisico da top model

Veronica Angeloni è una Dea. Sembra che ogni suo scatto provenga da un’altra dimensione. Cosa di cui anche i suoi seguaci si sono accorti, tanto da averglielo fatto notare spesso e volentieri sotto alle foto pubblicate.

La sua posa sulla roccia ha portato molti suoi follower ad invidiare proprio la superficie sulla quale si è posata. Il costume è una benedizione, e indossato da un fisico così marmoreo e impeccabile non fa altro che accrescere il proprio valore. Per non parlare dell’addome sempre in bella vista, tipico delle sportive del suo calibro. Benché ce ne siano poche.

Uno stato di forma fantastico per una ex sportiva sempre amatissima e seguita sui social.