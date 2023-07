Ferrari, decisione clamorosa su Carlos Sainz

C’è un vero e proprio caso nella Ferrari, lo spagnolo Carlos Sainz è ora il pilota più discusso di tutta la Formula 1

Sainz è decisamente in crisi di risultati: l’ottavo posto conquistato nell’ultimo gran premio d’Ungheria non ha di certo migliorato la sua posizione. La scuderia ora sta valutando con grande attenzione tutto quanto è successo.

È un’altra stagione da rimandare quella della Ferrari, è mancato ancora una volta il salto di qualità. Nonostante le tante aspettative della vigilia, solo raramente la scuderia di Maranello ha fornito prestazioni all’altezza: pochi i podi, ancora meno le soddisfazioni in questo 2023.

I piloti sono sul banco degli imputati, la loro resa non è stata ottimale. Su tutti è analizzato il rendimento di Carlos Sainz, un secondo pilota che proprio non entusiasma né i tifosi e nemmeno alla dirigenza, pronta ora a un incredibile colpo di scena.

Ferrari-Sainz, cosa accadrà per il futuro

Non è facile capire gli umori della Ferrari, in questa stagione sono stati tanti gli episodi di nervosismo all’interno del team. Vasseur è chiamato a un ruolo di gestore che sinora sta emergendo ben poco, considerando come i piloti siano anche liberi di poter dire, davanti ai microfoni, un po’ quello che vogliono. Come è stato nel caso di Sainz, che ha parlato di una sorta di favoritismo nei confronti di Leclerc nel secondo pit stop al gp ungherese. Tutto ciò è la goccia che fa traboccare il vaso: la Ferrari non rinnoverà Sainz per il futuro.

Il pilota ha il contratto in scadenza nel 2024 e non riceverà alcuna offerta, anzi la scuderia spingerà per un addio anticipato. Secondo ‘ElgolDigital’, è Leclerc ad aver ricevuto le attenzioni per il proseguimento anche con un aumento di ingaggio, mentre c’è l’intenzione di dismettere lo spagnolo, che dovrà cercare una nuova scuderia. Se non proprio a fine 2024, anche prima: la Ferrari non si opporrebbe a un addio anticipato.

Sainz è cercato da team di seconda fascia, per lui ci sono varie opzioni. Lo spagnolo potrebbe firmare per l’Alpine, aspettando l’evolversi dell’Audi che dovrebbe entrare in Formula 1, ma solo nel 2026. Dunque, il pilota iberico dovrà fare bene i suoi conti per non rischiare di essere una comparsa nel mondo motoristico.

I risultati in Ferrari non sono stati lusinghieri e anche il carattere non lo ha aiutato: ecco allora che a Maranello pensano già al sostituto. Sfumato Hamilton (rinnova con la Mercedes), potrebbe essere promosso l’italiano Giovinazzi, attualmente collaudatore.