Calciomercato, 17 milioni più bonus: così il Barcellona lo toglie alla Juve

La Juventus si trova in un momento complicato per quanto riguarda il calciomercato. Tra acquisti e cessioni, la dirigenza bianconera lavora senza sosta

Momento non dei migliori per la Juventus, chiamata a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Al momento, un solo acquisto è stato regalato al tecnico livornese.

Stiamo ovviamente parlando di Weah, arrivato dal Lille per circa undici milioni di euro. Ora la “vecchia signora” si trova a fare i conti con delle situazioni abbastanza complicate. Tra queste troviamo quella legata a Dusan Vlahovic, sempre più propenso a lasciare Torino. Il classe 2000, visti anche i rapporti non idilliaci con il tecnico, è considerato cedibile dalla società, che ha puntato Lukaku come sostituto.

Da monitorare anche la situazione riguardante Federico Chiesa, che sta vivendo una situazione molto simile a quella dell’attaccante serbo. In caso di offerte importanti, infatti, la società è pronta a prendere in considerazione anche la cessione dell’ex Fiorentina. Per quanto riguarda gli acquisti, un reparto che la Juventus sta cercando di rinforzare è la difesa, che ha visto l’addio di Cuadrado per via della scadenza del contratto. A tal proposito, il grande obiettivo sta per sfumare definitivamente.

Beffa in arrivo per la Juventus, il Barca pronto ad affondare

La Juventus, come detto, si trova ad affrontare un momento abbastanza complicato per quel che riguarda il calciomercato.

Per il reparto difensivo, il calciatore individuato dalla “vecchia signora” per rinforzare la corsia di destra è Ivan Fresneda, spagnolo classe 2004 del Real Valladolid. La giovane promessa, però, è destinata a restare solamente un sogno per il club bianconero.

Stando a quanto riporta il portale ‘elnacional.cat’, infatti, la concorrenza per il ragazzo è folta. Su di lui hanno messo gli occhi le due big del calcio spagnolo, Real Madrid e Barcellona. I merengues lo hanno individuato come profilo perfetto per alternarsi con Carvajal, per poi prenderne definitivamente l’eredità. Per Fresneda si tratterebbe di un ritorno, visto che ha iniziato la propria carriera nel 2018 nel Real Madrid B.

Chi è intenzionato a muovere passi concreti è invece il Barcellona, che nei prossimi giorni incontrerà la dirigenza del Valladolid per presentare un’offerta ufficiale. La proposta che i blaugrana metteranno sul piatto è di 17 milioni più tre di bonus, per un totale di venti milioni. Nonostante la clausola fissata a 40, i venti che il Barca proporrà a breve possono bastare vista la retrocessione. Il Barcellona è pronto all’affondo decisivo, con la beffa per la Juventus che è sempre più vicina.