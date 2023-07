Juventus, contro il Milan prima amichevole positiva

È arrivata una vittoria nella prima amichevole stagionale della Juventus, che opposta al Milan ha vinto ai calci di rigore. I bianconeri avevano ottenuto il pareggio 2-2 durate i tempi regolamentari, approfittando di due situazioni da calcio piazzato. Una vittoria che dà morale, anche se poco conta. Tuttavia, il match ha dato le prime indicazioni a Max Allegri in merito alla squadra che schierato con un modulo ibrido tra il 3-5-2 e il 4-5-1 ha dato segnali incoraggianti. Qualche svarione difensivo si poteva evitare, ma in estate le gambe pesano e la testa non è concentrata sul risultato.

ALLEGRI COMMENTA JUVENTUS-MILAN

Ovviamente il risultato finale della gara non era importante, ma il tecnico bianconero è stato contento di aver portato via quella che nominalmente una vittoria. Nella conferenza post-partita, il tecnico livornese ha calcato la mano su uno dei suoi mantra: “Vincere aiuta sempre, dobbiamo avere l’ambizione di fare cose importanti – ha detto Allegri, che poi si è soffermato sulla buona prova dei suoi nonostante le quasi 3 settimane di lavoro senza gare – Dobbiamo ancora crescere sotto il piano tecnico e fisico, ma oggi è andata bene”.

INDICAZIONI DAI GIOCATORI

Durante la gara contro il Milan, per Allegri e tifosi della Juventus sono arrivate risposte importante anche dai giocatori più attesi. Uno di questi è Federico Chiesa: “Si è presentato bene, ha una gamba diversa rispetto allo scorso anno ma questo è normale – spiega Allegri, riferendosi al difficile rientro dal lungo infortunio – Sapevamo che lo scorso sarebbe stato un anno di transizione, sono contento per come si è presentato, per lo spirito e per la voglia che ha di fare un’annata importante”. Un altro giocatore molto atteso era Timothy Weah. L’americano è stato schierato nella posizione in cui si è “riscoperto” al Lille sotto la guida di Fonseca: esterno destro a tutta fascia. Dal figlio del Pallone d’Oro George, tante sensazioni positive in entrambe le fasi: “Ha avuto un buon impatto. Si tratta di un calciatore valido che si mette sempre a disposizione, sono contento di come sta lavorando”.