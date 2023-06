La Juventus ha scelto Timothy Weah: il figlio di George è il prescelto per rinforzare la fascia destra

Timothy Weah e la Juventus, una storia d’amore quasi inevitabile dopo le parole al miele per la Vecchia Signora di papà George, presidente della Liberia ed ex Pallone d’Oro. Così nella giornata di ieri, Giovanni Manna, diesse della Juventus, ha accelerato le trattative e ha quasi finalizzato l’acquisto del 22enne figlio d’arte. 10 milioni più bonus per arrivare a quota 12 e coronare il sogno, che fu di papà George, di giocare con la maglia della Juventus. L’ok definitivo all’operazione arriverà nelle prossime ore. Timothy potrebbe arrivare nei prossimi giorni a Torino, svolgere le visite mediche e diventare il primo vero acquisto del mercato bianconero dopo il riscatto di Milik. Per lui pronto un contratto di quinquennale.

LA CARRIERA DI WEAH

Classe 2000, Timothy Weah, terzo figlio di George Weah, è nato e cresciuto calcisticamente negli Stati Uniti motivo per cui ha la cittadinanza statunitense e gioca per la Nazionale a stelle e strisce, a differenza del padre liberiano. Timothy è nato a New York e nella Grande Mela si è fatto notare con la maglia delle giovanili dei New York RedBulls. Nel 2014 ecco il passaggio in Europa con la maglia del PSG con cui esordisce in prima squadra e segna il primo gol da professionista. Nel gennaio del 2019 trascorre 6 mesi in prestito al Celtic Glasgow, prima di tornare al PSG ed essere venduto al Lille, dove, nella prima stagione a causa di un infortunio e dell’interruzione del torneo di Ligue1 per covid, gioca pochissimo. Poi la crescita graduale, fino a diventare uno titolare del Lille, vincendo anche il campionato nel 2021 ai danni del PSG.

JUVENTUS, PERCHÉ WEAH?

La Juventus deve rinfrescare le fasce. Con l’addio di Cuadrado e l’infortunio di De Sciglio, i bianconeri avevano bisogno di due innesti sulla fascia destra. Max Allegri sembra con ogni probabilità intenzionato a riproporre il 3-5-2 e gli esterni sono quanto mai importanti.

Weah è un giocatore molto duttile. All’inizio della sua carriera ha giocato soprattutto da attaccante trasferendosi solo in un secondo momento sull’ala destra. Il suo raggio d’azione si è progressivamente esteso nel corso della carriera. Durante l’esperienza al Lille, infatti, ha cominciato a giocare anche come terzino. Ed ecco perché i bianconeri hanno deciso di puntare su di lui per rinforzare la fascia destra.

Timothy Weah potrà non solo migliorare tecnicamente, ma anche essere un importante jolly per la Juventus di Max Allegri. Il calciatore statunitense può ricoprire almeno quattro posizioni in campo: punta, ala offensiva destra (ma ha giocato anche a sinistra), esterno a tutta fascia e terzino basso in una ipotetica linea a quattro. Si tratta di un innesto intelligente e sostenibile da parte dei bianconeri che spendono una cifra moderata per un calciatore che può essere utile fin da subito, in diversi ruoli e con ampi margini di miglioramento.