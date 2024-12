Milan, Fonseca furioso dopo la vittoria in Champions: “Se devo portare la Primavera in campo, lo farò”

Ancora un Paulo Fonseca durissimo in conferenza stampa nel post-partita di Milan-Stella Rossa: “Non voglio entrare nei dettagli. Io parlerò con la squadra, ma il mio sentimento è questo”.

Cosa l’ha fatta arrabbiare?

“Non sono arrabbiato, ma triste. Perché quello che mi piacerebbe vedere nella squadra qualcosa che non ho visto”.

Come gestire questa storia ora?

“Mai mi fermerò. Io ho la coscienza apposto. Se ci sarà bisogno di portare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi”.

Poco prima ai microfoni di Sky aveva detto: “Io so che lavoro tutti i giorni per migliorare la squadra, per fare bene alla squadra, ma non lo so se tutti nella squadra possono dire questo. Abbiamo l’obbligo di dare tutto”.