Bologna, Italiano: “Sono contento, ormai abbiamo un’identità chiara”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida contro il Benfica: “Sono contento per quello che hanno fatto i ragazzi oggi, qui era complicato contro questa squadra che vince sempre e fa tanti gol. Facciamo un punto, m speravamo in qualcosa in più ma la prestazione è stata di grande livello. Nel secondo tempo loro hanno alzato la pressione, ma noi abbiamo preso le contromisure. Ora testa al campionato. Abbiamo prodotto anche oggi e ci rimane la prestazione. Dietro ci siamo comportati bene, ottima prestazione e mi fa piacere perché i ragazzi sono contenti in vista delle prossime partite. Ormai abbiamo un’identità chiara”.