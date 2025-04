Lo sport italiano perde un mito: tifosi distrutti da dolore

Con grande commozione, il mondo della pallavolo spezzina ha salutato ieri per l’ultima volta Alberto Sommovigo, figura storica e amatissima di questo sport. Si è spento dopo una vita interamente dedicata alla pallavolo, vissuta con una passione incondizionata e un impegno che ha lasciato un’impronta profonda ben oltre il rettangolo di gioco. Sommovigo aveva indossato da giovane la maglia dell’iconica “Oto Melara”, squadra simbolo dei primi passi della pallavolo nella provincia della Spezia. Ma è soprattutto fuori dal campo che il suo contributo è diventato fondamentale: per anni è stato il cuore e la mente della pallavolo a Ceparana, nel ruolo di Direttore Sportivo, contribuendo ai successi della squadra e al rilancio dell’intero movimento.

È stato tra i fondatori della Pallavolo Futura Avis e ha ricoperto ruoli dirigenziali anche all’interno del Comitato Provinciale FIPAV, distinguendosi come memoria storica e punto di riferimento per intere generazioni. Il suo progetto “Remember Volley” sui social, volto a custodire la memoria sportiva locale, era stato accolto con affetto e riconoscenza dalla comunità. I funerali si sono svolti nella giornata di ieri, lunedì 14 aprile, nella Chiesa del Favaro. In sua memoria, verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le partite in programma in Liguria.