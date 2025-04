Atalanta, obiettivo Champions. La chiave è una

Vuole ritornare a correre l’Atalanta, che anzitutto è salita al terzo posto nuovamente, battendo il Bologna. Importanti le parole di Marten De Roon ai canali ufficiali: “Finalmente è arrivata la vittoria, era passato un po’ di tempo dall’ultima volta. Questa è stata una vittoria fondamentale, molto importante. Abbiamo visto un’Atalanta battagliera, che voleva vincere ad ogni costo. Abbiamo messo in campo più intensità degli avversari soprattutto nel primo tempo, anche se il Bologna è molto forte e Carnesecchi ci ha aiutato con i suoi interventi. Non è stata forse l’Atalanta più bella ma abbiamo lottato e abbiamo vinto”.

Dunque l’Atalanta sembra aver ritrovato la fiducia nei propri mezzi e si prepara alla volata finale per un posto in Champions.

Le parole di De Roon

Uno scontro diretto che era importantissimo per mantenere la terza posizione in classifica…

“Gli scontri diretti in questo periodo devi vincerli o almeno non perderli, è fondamentale. Abbiamo messo altri due punti sul Bologna e gli altri devono continuare a rincorrere, mentre noi possiamo solo guardare a noi stessi”.

La prossima col Milan è un altro scontro diretto importante verso la fine del campionato e di una stagione lunghissima.

“Dobbiamo prepararla bene, ma credo che la cosa più importante sia mettere intensità e cattiveria in campo. Poi puoi giocare bene o male, ma tutto inizia dall’atteggiamento che metti sul terreno di gioco. E oggi abbiamo fatto alla grande”.

L’analisi di Gasperini

Gasperini ha parlato così a DAZN: “Quando vinci sorridi, soprattutto quando vinci partite di questo calibro che valgono doppio per la classifica. Siamo soddisfatti, dopo gare nelle quali abbiamo raccolto meno di quanto seminato ma nel calcio ci sono anche questi momenti. Quando fai gol dopo un minuto puoi impostare anche una partita diversa. Il gol di Pasalic molto bello ci ha dato un’ulteriore vantaggio. Faccio fatica a giudicare negative le ultime partite perse, ma questa squadra non è mai mancata sul profilo della prestazione, oggi siamo stati più concreti mentre nelle altre partite non siamo stati fortunati”.

Cosa direbbe a Retegui che non ha gradito il cambio?

“Che ha giocato tutte le partite, forse ne ha saltata una per infortunio, con le cinque sostituzioni ci devono essere dei cambi. Normale che gli attaccanti sono quelli che vengono cambiati di più, questa è una statistica che dovreste considerare di più. La prestazione di Retegui è stata la migliore in assoluto di quest’anno, per la qualità e l’intensità delle giocate: è stato un riferimento costante per la squadra”.

L’Atalanta oggi l’ha vinta sul piano fisico?

“Questa è una caratteristica dell’Atalanta da sempre, andando in vantaggio abbiamo potuto compattarci meglio e in ripartenza abbiamo avuto buone opportunità nelle quali potevamo essere più precisi”.