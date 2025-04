Batosta Musetti, tifosi disperati: notizia ufficiale

Dopo la finale persa a Montecarlo, per Lorenzo Musetti arriva un’altra batosta che fa disperare i tifosi: la notizia è ufficiale

Ha assaporato il gusto del trionfo, ha pensato davvero di potercela fare prima di cedere le armi. Lorenzo Musetti ha raggiunto la sua prima finale in un Masters 1000 ed ha rischiato anche di vincerla quella finale. Il primo set contro Alcaraz è stato praticamente perfetto e, magari, senza il problema fisico che lo ha condizionato dal secondo set in poi le cose sarebbero andate diversamente.

Non lo si potrà sapere, ma per Musetti le indicazioni che arrivano dal campo del Principato sono tutte positive. Un torneo in cui il tennista di Carrara ha mostrato di aver fatto un salto in avanti: non nel gioco, visto che tecnicamente è sempre stato uno dei più forti, ma nella mentalità, nella capacità di restare sempre nel match, di non lasciarsi andare allo sconforto. Si spiega anche così la finale e il suo best ranking: undicesimo in classifica, ad appena 15 punti da Caspar Ruud e dalla top ten.

Un momento magico sul quale però avanza un’ombra che si spera possa essere cacciata via il prima possibile. Il riferimento è proprio all’infortunio accorso al tennista italiano, un problema muscolare al quadricipite che ha iniziato a farsi sentire già prima della finale ed è poi esploso durante il match.

Musetti, niente Barcellona: le ultime sull’infortunio

Così, mentre Alcaraz alzava il suo livello, Musetti faceva i conti con un dolore sempre più forte che gli ha impedito di fatto di competere nel terzo set.

Ora il numero 11 al mondo dovrà restare fermo qualche giorno: Musetti ha già annunciato che salterà il torneo di Barcellona e proverà a recuperare in vista di Madrid prima e Roma poi. Bisognerà attendere però gli accertamenti per capire l’entità del problema fisico accusato e quanto sarà lungo il periodo di riposo.

A raccontare quanto accaduto il suo coach Tartarini che a Ubi Tennis ha svelato che già dopo il primo set aveva fastidio ed ha provato a giocarci sopra per non abbandonare la finale: “A un certo punto aveva molto male e ovviamente non voleva ritirarsi perché era la finale. Però in campo è rimasto solo per onor di firma“. Ora gli accertamenti, si parla di un possibile piccolo stiramento, ma si spera che non ci sia nulla che impedisca a Musetti di tornare già a Madrid in campo. Perché sarebbe un peccato non sfruttare il suo magic moment.