Champions League: il Real Madrid riuscirà nell’impresa contro l’Arsenal? Gran “feeling” del Bayern col Meazza

Tra martedì e mercoledì si decideranno le squadre che accederanno alle semifinali di Champions League. Sono previste, infatti, le gare di ritorno dei quarti di finale. Vediamo nel dettaglio.

Un Paris St. Germain in gran forma si recherà al Villa Park di Birmingham per affrontare l’Aston Villa. I parigini hanno vinto in rimonta la gara d’andata col risultato di 3-1 e sono ora molto vicini alla qualificazione. I Villans, però, sono un avversario ostico tra le mura amiche (non perdono in casa da ottobre). Allettante la quota dell’Under 2,5, ipotizzando che durante la gara non vengano realizzate più di due reti: su Planetwin365 si parla di 2,25 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 2,21. Molto interessante anche la quota della giocata “Parziale-finale X/X”: si parla di 6,25 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 6 e su Unibet 6,10.

Ancora più ostica l’impresa che dovrà affrontare il Borussia Dortmund, che ospiterà il Barcellona dopo un 4-0 subito in Catalogna. Potrebbero le Vespe salvare l’onore ed evitare la sconfitta davanti ai propri tifosi? Su Planetwin365, è interessante la quota relativa alla vittoria del Borussia: parliamo di 3,75 volte la posta; come su Betclic e WilliamHill. Segnaliamo anche la quota del risultato esatto 2-1 in favore del Borussia Dortmund: su Planetwin365 la giocata è proposta a 14; su WilliamHill e su Unibet 12.

Dopo aver vinto in Germania, l’Inter di Inzaghi sfiderà a San Siro il Bayern Monaco. In casa dei bavaresi, i nerazzurri si sono imposti col risultato di 2-1 e ora dovranno difendere questo importante successo. Il Bayern, però, vanta un trend molto positivo a San Siro contro l’Inter: i rossi hanno vinto tutte e quattro le gare ufficiali giocate in questo stadio contro la Beneamata. Segnaliamo la quota della giocata “Parziale-finale 2/2”, su Planetwin365 a 4; come su WilliamHill, mentre su Betclic si parla di 3,95 volte la posta. Da considerare il risultato esatto 2-1 in favore della squadra di Kompany: parliamo di 10 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 9 e su WilliamHill 9,50.

Sarà interessante capire come si comporterà il Real Madrid contro l’Arsenal, dopo aver perso clamorosamente per 3-0 la gara dell’Emirates. Il successo della squadra di Ancelotti al Bernabéu pagherebbe su Planetwin365 1,65 volte la posta; su Unibet e Betclic 1,67. Da considerare anche il segno “1” al primo tempo: si parla di 2,20 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 2,18 e su Betclic 2,12. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 4-0 in favore del Real Madrid: la quota è di 26 su Planetwin365; su Unibet 21 e su Betclic 28.