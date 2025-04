Schumacher, l’annuncio ufficiale: triste notizia

È appena stata rivenduta all’asta. I 10 mila km li ha percorsi per la maggior parte con Michael al volante

Un’altra triste notizia riguardante, stavolta indirettamente, Michael Schumacher. Il mito che resta tale nonostante il passar degli anni, con notizie più o meno veritiere circa le sue condizioni di salute dal tragico incidente di Meribel dell’ormai lontano 29 dicembre 2013.

Lontano sì, perché in effetti sono passati più di dieci anni. Ma allo stesso tempo vicino, per chi segue con passione la Formula 1 e il suo mito era ed è il tedesco, capace sulla Ferrari di diventare Leggenda conquistando cinque mondiali piloti. Che aggiunse ai due vinti quando era al volante della Benetton.

Quando si parla, quando parliamo di Schumacher non si può non sottolineare il grande affetto che ancora oggi riceve un po’ da tutte le parti del mondo. I social fanno la differenza, rappresentando almeno in questo caso un fattore positivo che consente, pure con poco, di manifestare tutto il proprio amore per Michael.

Ecco qualcuno degli ultimi tweet che ricorda e omaggia Schumacher, simbolo di una Formula 1 che forse non c’è più. Ma simbolo di una Formula 1 e basta, perché fare raffronti tra passato e presente di uno sport cambiato per mille motivi, uno di questo l’avanzare della tecnologia e quindi dell’elettronica, con la macchina divenuta molto più importante e decisiva rispetto alle abilità del pilota, rischierebbe di offuscare cosa è stato il tedesco. In sostanza, la sua grandezza.

Michael Schumacher has signed a helmet for Jackie Stewart’s dementia charity with the help of his wife Corinna ❤️✍️

The helmet will be auctioned off after Jackie’s tribute lap in Bahrain today. pic.twitter.com/TdZNwCTqbR

— Autosport (@autosport) April 13, 2025