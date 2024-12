Juventus, Motta: “Vittoria meritata. Questi ragazzi stanno dando tutto”

Thiago Motta ha parlato in zona mista dopo Juventus-Manchester City: “Bisogna lavorare tanto e quando lo fai ecco che arrivano queste soddisfazioni. Abbiamo affrontato una grande squadra che negli ultimi anni ha fatto grandi cose, abbiamo vinto meritatamente. Adesso bisogna pensare alla prossima. Sono soddisfatto del lavoro fatto dalla nostra squadra, non è facile per tutto il gruppo, stress fisico e mentale. Giorno dopo giorno lavorano con un grande atteggiamento, spesso non abbiamo rispettato le aspettative ma questi ragazzi lavorano nel modo giusto. Non solo i ragazzi, ma tutta la società. Andiamo tutti nella stessa direzione, e con il lavoro poi arrivano queste emozioni. Emozioni che i nostri tifosi meritano. Tutti difendono e tutti attaccano, questo è il bello da vedere. Una vittoria importante, adesso bisogna continuare così pensando alla prossima. Giocare bene vuol dire tante cose, in tutti gli allenamenti i miei vanno al massimo. E poi arrivano queste emozioni, bisogna sempre aiutarli. Stanno dando tutto”.