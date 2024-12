“C’è un fallo netto e l’arbitro non ha fischiato, punto. Oggi è una vergogna, non abbiamo portato a casa un punto perché non ce l’hanno voluto dare”: così al termine di Milan-Stella Rossa il tecnico dei serbi Vladan Milojević.

Al centro della contestazione del tecnico c’è l’assegnazione del gol di Abraham che ha deciso il match proprio a ridosso del novantesimo.