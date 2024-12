Weston McKennie ha parlato in zona mista dopo Juventus-Manchester City: “Bella vittoria per tutta la squadra, dopo tanti pareggi in campionato ci serviva una vittoria come questa, contro una squadra molto importante per avere fiducia anche in Serie A. Una vittoria di gruppo questa sera, ieri abbiamo parlato, dobbiamo essere più connessi. Oggi lo abbiamo fatto, abbiamo giocato bene in avanti e in difesa”.