Valentino Rossi o Marquez, la sentenza del rivale: “È impressionante”

Valentino Rossi o Marc Marquez? La risposta arriva durante un’intervista rilasciata da un campione dei motori

Il mondo delle corse motociclistiche è stato testimone di duelli epici e rivalità accese nel corso degli anni, ma una domanda rimane sempre sulle labbra degli appassionati.

“Chi è più forte tra Valentino Rossi e Marc Marquez?”. Un quesito che continua a dividere gli amanti delle due ruote e anche l’ex campione del mondo delle 250, Marco Melandri, ammette che trovare una risposta definitiva sia difficile, considerando che entrambi i piloti sono dei veri e propri fenomeni.

Intervistato da un sito di scommesse, Melandri ha condiviso le sue impressioni sui due acerrimi rivali. Secondo lui, Marc Marquez è stato il pilota che lo ha impressionato di più sin dal primo momento in cui lo ha visto guidare. Nel 2015, Melandri si è reso conto che Marquez aveva superato i limiti con il suo stile di guida unico, utilizzando il suo corpo in un modo che non aveva mai visto prima. Dall’altra parte, Valentino Rossi ha un talento diverso, che non riguarda solo la velocità pura. È impressionante come Rossi sia sempre riuscito a ottenere risultati eccezionali in ogni condizione: sull’asciutto, sul bagnato e in situazioni difficili, è sempre stato tra i migliori.

Melandri ha poi condiviso un ricordo speciale del 2005, quando è riuscito a superare sia Valentino Rossi che Max Biaggi al Mugello. Quell’episodio gli ha fatto sentire come se avesse vinto il mondiale. Ma quando si tratta di elencare i piloti più forti di sempre, il nome di un pilota giapponese emerge: Tomomi Manako. Melandri ha incontrato Manako durante il suo primo anno nel mondiale delle 125 e ha imparato tantissimo da lui.

L’intervista di Melandri: le parole sui campioni del passato e del presente

Parlando dei piloti attuali, Melandri ha sottolineato che Pecco Bagnaia è il pilota più completo. Oltre alla sua abilità di guida, Bagnaia ha dimostrato di essere costante anche a livello mentale, sapendo di essere forte e veloce perché ha vinto il campionato mondiale nel 2022 e ha la migliore moto a disposizione.

La chiusura dell’intervista è stata dedicata a un pilota che è rimasto nel cuore di Melandri e di tutti gli appassionati di motociclismo: Marco Simoncelli, conosciuto affettuosamente come “Sic”. Melandri ha condiviso un legame speciale con lui, essendo come un fratello maggiore per Marco Simoncelli. Hanno condiviso molte riunioni tecniche insieme, analizzando i dati, e anche quando era serio, Simoncelli prendeva la vita come un gioco.

Le parole di Marco Melandri ricordano quanto il mondo delle corse motociclistiche sia ricco di emozioni, talento e spirito competitivo. Valentino Rossi e Marc Marquez continueranno ad essere oggetto di dibattito tra gli appassionati ma indipendentemente da chi sia il più forte, è indiscutibile che entrambi abbiano lasciato un’impronta indelebile nella storia delle corse motociclistiche. Il ricordo di piloti come Marco Simoncelli ci mostra che il legame tra i piloti va oltre la competizione, trasformandosi in autentica amicizia e rispetto reciproco.