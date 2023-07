Clamoroso in F1: Verstappen penalizzato!

Incredibile quanto successo in queste ore nel Mondo della Formula 1, con una decisione che ha colpito il campione del mondo in carica

Quanto accaduto nel venerdì di prove ha sconvolto tutti i piani in casa Red Bull, con Max Verstappen protagonista.

Il 29 luglio è stata inoltre una data importante per il mondo della Formula 1, è il giorno del compleanno di Fernando Alonso. Lo spagnolo, pilota dell’Aston Martin, in questa stagione ha festeggiato i suoi primi 42 anni di vita. Negli ultimi 20 anni ha segnato un’era nel mondo della Formula 1, con due titoli di campione del mondo conquistato e una grande parentesi a bordo della Ferrari.

Il nativo di Oviedo in questa stagione ora non vive un gran momento ed anche oggi partirà lontano dalle prime posizioni. Vetta della griglia iniziale di partenza che però non spetta neanche a Max Verstappen, che sta dominando in lungo e in largo un campionato totalmente ai suoi piedi. Il motivo della mancata pole position del due volte campione del Mondo è da ritrovare nella giornata di venerdì.

Formula 1, arriva la penalizzazione per Max Verstappen

Venerdì si sono corse le qualifiche in Formula 1 per la gara della domenica a SPA, con una grande battaglia nella Q3 tra tutto i big del Mondiale. Quando sembrava essere a un passo la doppietta Ferrari, con Charles Leclerc nettamente davanti a Carlos Sainz, è arrivata la Red Bull di Max Verstappen che ha inflitto più di 8 decimi a tutti gli avversari, classificandosi primo.

Il pilota olandese, però, non partirà al primo posto nella gara di oggi dato che ci sarà per lui una penalizzazione di cinque posizioni, lasciando quindi il primo posto in griglia (che aveva conquistato in pista ieri tempi alla mano) a Charles Leclerc. Questa decisione della giuria di gara è stata presa dopo la comunicazione da parte della Red Bull della sostituzione del cambio sulla monoposto dell’olandese, quinta sostituzione in questa stagione per lui.

Una gara che partirà in salita per Max Verstappen, quindi, che va alla ricerca di un’altra vittoria che sarebbe l’ottava consecutiva, arrivando al -1 dal record detenuto da Sebastian Vettel. L’olandese a SPA, però, dovrà partire da dietro e trovare la rimonta, che non sembra difficile data la conformazione del circuito belga, che aiuta molto i piloti nei sorpassi.