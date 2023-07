Milan, è confermato: colpo dalla Juve, nuovo tradimento

Il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi in questa sessione estiva del calciomercato: tanto è vero che è pronto a piazzare un colpo dalla Juventus

I rossoneri, dopo la passata stagione per nulla da ricordare, hanno intenzione di ripartire a mille. L’obiettivo è quello di migliorare e di tentare, nuovamente, di ritornare alla vittoria in campionato e magari arrivare anche in finale di Champions League.

Fino a questo momento, dal punto di vista del calciomercato, la dirigenza rossonera si sta muovendo fin troppo bene. Con la cessione di Sandro Tonali sono arrivati dei calciatori importanti. A quanto pare, però, pare che le sorprese non siano affatto finite qui.

In questo momento la priorità del Milan non è quella di acquistare un difensore centrale come stanno confermando un bel po’ di persone. Non per il giornalista Matteo Moretto che, in una intervista rilasciata ai microfoni di Alali Talal ha dichiarato che i rossoneri continueranno ad acquistare. Sì per rinforzare la difesa, ma per quanto riguarda gli esterni. In particolar modo la fascia sinistra.

Il Milan non si ferma, sgarbo alla Juventus: arriva il difensore?

Mirino su un calciatore che conosce fin troppo bene il campionato di Serie A. Non è affatto un mistero che il nome che circola insistentemente, in via Aldo Rossi, è quello di Luca Pellegrini. Quest’ultimo è di proprietà della Juventus che, la passata stagione, lo ha prestato prima all’Eintracht Francoforte (Bundesliga) e poi alla Lazio. Anche se, a dire il verso, l’ex Roma non ha mai lasciato il segno visto che è stato condizionato da un infortunio.

In questo momento sta proseguendo il ritiro sotto gli ordini di Massimiliano Allegri, ma a quanto pare la sua permanenza a Torino ha davvero i giorni contati. I rossoneri, infatti, sono pronti a spingere su di lui per portarlo a Milano quanto prima. Prendere il posto di Ballo-Touré che, a dire il vero, non ha mai convinto da quando è stato portato a vestire la maglia del ‘Diavolo’. Il calciatore è pronto ad essere ceduto a titolo definitivo.

Pellegrini, quindi, accetterebbe molto volentieri di essere la riserva di Theo Hernandez e di far rifiatare il calciatore francese quando alzerà bandiera bianca. Non è affatto così semplice, però, visto che su di lui sono piombate altre squadre di Serie A pronte a garantirgli un ruolo certo da titolare. Magari in qualche neopromossa o squadra di centro-classifica.