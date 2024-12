Si rompe crociato e menisco, una Big nei guai: il comunicato

Tegola pesantissima per la big che perde uno dei suoi migliori giocatori per infortunio: si è rotto menisco e crociato

Brutte notizie per la big del campionato che ha perso per infortunio ad uno dei suoi migliori giocatori, costretto ora ad operarsi dopo essersi rotto sia il legamento crociato anteriore che il menisco.

Piove sul bagnato in casa Verona Volley che, oltre ad aver perso la sfida contro la capolista Perugia nell’ultimo turno di Superlega, dovrà rinunciare nei prossimi mesi ad un pezzo importante della propria rosa, ovvero Donovan Dzavoronok. Il giocatore ceco, di ruolo schiacciatore, si è infortunato gravemente nel corso del match e la diagnosi è stata terribile: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco.

Dzavoronok sarà dunque costretto ad operarsi, chiudendo anzitempo la sua stagione, e solo una volta che sarà dimesso potrà iniziare il lungo percorso riabilitativo. Ad annunciarlo è stato lo stesso Verona Volley tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali, dando un grosso dispiacere ai propri tifosi che continuano a vedere tutto nero in una stagione dove la loro squadra non sta entusiasmando, raccogliendo solo 7 vittorie su 12 partite.

Tegola per il Verona Volley: rottura del crociato e del menisco per Dzavoronok

Attualmente quinto in classifica a -10 dalla capolista Perugia, il Verona Volley non può certo sorridere per il momento che sta vivendo. Nelle ultime sei gare, la squadra scaligera non ha avuto continuità infilando 3 vittorie e 3 sconfitte e contro il Perugia ha dovuto anche fare i conti con l’infortunio subito da Donovan Dzavoronok. Tramite un comunicato ufficiale, il Verona Volley ha fatto sapere che il giocatore ceco ha riportato la rottura del crociato e del menisco, costringendolo ad intervento chirurgico.

Un infortunio che terrà fuori per tutta la stagione a Dzavoronok ed il Verona Volley ha voluto mostrare tutto il suo supporto al giocatore, ringraziandolo per il contributo dato nelle prime dodici gare della stagione ed augurandogli una pronta guarigione. Lo stop dello schiacciatore ceco non è una bella notizia per la squadra gialloblu che dovrà fare a meno di quello che è uno dei suoi migliori giocatori per il resto del campionato.

Giocatore di grande esperienza e con più di 70 presenze con la nazionale ceca, arrivato lo scorso anno in Italia, Dzavoronok aveva subito mostrato il suo talento in maglia gialloblu, ritagliandosi subito uno spazio importante nella rosa. L’infortunio è un brutto colpo anche per lui, ma i tifosi ed il Verona Volley sono sicuri che il giocatore ceco tornerà in campo il prossimo anno più forte di prima.