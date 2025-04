Lazio, rinnovo Baroni: l’annuncio di Lotito sull’allenatore!

La Lazio di Marco Baroni, nell’ultima giornata di campionato ha superato l’Atalanta di Gian Piero Gasperini grazie al gol di Isaksen che ha permesso ai biancocelesti di ottenere tre punti importanti per proseguire il proprio cammino verso un posto in Champions League.

Leggero turnover anche in virtù dell’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo Glimt con il presidente della Lazio Claudio Lotito, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni anche sul rinnovo di Marco Baroni sulle colonne de Il Messaggero: “Ora Baroni ha capito che le rotazioni sono il segreto del successo. Il progetto triennale è partito con Baroni e finirà con lui. Gli rinnoveremo il contratto“, rispedendo al mittente le critiche delle ultime settimane che vedevano una superazione a fine stagione con l’ex tecnico del Verona.

Rinnovo Baroni e non solo: le parole di Lotito su Isaksen

In questa stagione, Gustav Isaksen, esterno danese della Lazio, con Marco Baroni, sta trovando maggiore continuità rispetto alla scorsa stagione: da oggetto misterioso a pedina fondamentale nelle rotazioni dell’allenatore biancoceleste: “Abbiamo costruito una squadra di combattenti. Su Gustav ci abbiamo puntato in tempi non sospetti, siamo convinti che sia un grande giocatore e che abbia ancora delle potenzialità di crescita insieme a tanti altri giocatori che sono approdati alla Lazio da poco”, ha terminato il presidente, Claudio Lotito.

Una stagione arrivata in un momento cruciale per una Lazio impegnata su più fronti e pronta a sorprendere anche nelle coppe europee con Marco Baroni che recupera una pedina importante per questo rush finale come il Taty Castellanos dopo l’assenza delle ultime settimane. L’obiettivo è chiudere al meglio l’annata arrivando quanto più lontano possibile in Europa League e provando a centrare una storica qualificazione in Champions… poi sarà tempo di pensare al calciomercato e al rinnovo di Baroni!