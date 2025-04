MLS, l’asse Insigne-Bernardeschi fa impazzire Toronto: lo hanno fatto “in faccia” a Messi

Lionel Messi continua a scrivere la storia del campionato di MLS con la casacca dell’Inter Miami, anche se nell’ultima giornata non è bastato a conquistare i tre punti contro il Toronto di Bernardeschi e Insigne con il match terminato con il punteggio di 1-1 e, con entrambe le marcature, arrivate nel recupero della prima frazione di gioco.

A sbloccare il risultato ci ha pensato una vecchia conoscenza del campionato italiano: l’ex Fiorentina e Juventus, Federico Bernardeschi, che al minuto 47 ha portato in vantaggio i canadesi con un gol di pregevole fattura. Risposta immediata degli americani e del solito Leo Messi appena tre minuti dopo: al 50esimo, l’ex Barcellona e PSG ha trovato la rete del pareggio, siglando il suo terzo gol consecutivo nelle ultime tre partite.

Con questa rete, il capitano dell’Argentina e numero 10 dell’Inter Miami è arrivato a quota 44 tra gol e assist in 29 presenze con i rosanero, diventando il primo giocatore del club a raggiungere questo traguardo storico e dimostrando come possa fare ancora la differenza lontano dall’Europa e in un campionato di nicchia come quello degli Stati Uniti. L’Inter Miami resta in seconda posizione in classifica con 14 punti, con la Pulce che ha superato un certo Gonzalo Higuaín per il maggior numero di gol nella storia del club, realizzando l’impresa con 38 partite in meno..

La perla di Bernardeschi contro Messi durante Torono-Inter Miami

Oltre alla rete e al record di Leo Messi, nella notte italiana, il grande spettacolo è stato offerto da due vecchie conoscenze della Serie A, Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi.

I due vincitori del campionato europeo con l’Italia nel 2021 al 47′ del primo tempo hanno confezionato l’azione del vantaggio di Toronto con una rete sensazionale dell’ex Juventus (alla Messi per intenderci, ndr.), imbeccato da un filtrante dell’ex capitano del Napoli: slalom tra i difensori avversari, tacco e tocco di esterno a eludere l’intervento del portiere avversario.

Un risultato comunque importante per il Toronto, alla ricerca del primo successo in stagione. La formazione canadese è attualmente penultima in classifica con 3 punti in sette giornate di MLS.