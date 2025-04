Urla disperato, infortunio choc per il Nazionale

Brutte notizie per la Nazionale italiana di rugby, un duro infortunio mette fuori gioco uno dei volti chiave degli azzurri.

Archiviato il Sei Nazioni 2025, dove l’Italia ha chiuso al quinto posto con cinque punti in cinque partite: una vittoria per 22-15 contro il Galles ha evitato l’ultimo posto proprio ai danni del Paese della Gran Bretagna. Il torneo per gli azzurri si è aperto il 1° febbraio con la trasferta a Murrayfield contro la Scozia, una sfida che si è conclusa con una sconfitta per 31 a 19. La vittoria fondamentale contro il Galles è giunta all’Olimpico nella seconda giornata, competizione che è proseguita con le inevitabili difficoltà dell’Italia contro squadre più quotate contro Francia, Inghilterra e Irlanda. Dei passi in avanti, rispetto al passato, sono stati compiuti dato che sono state evitate sconfitte larghe e pesanti per l’umore dei giocatori e dell’intero movimento italiano.

La Nazionale italiana di rugby sta provando a consolidare i progressi raggiunti negli ultimi anni, il ciclo tecnico aperto dal CT Gonzalo Quesada fa ben sperare per il futuro. L’allenatore argentino sta puntando su un gruppo più giovane, provando a valorizzare elementi come Ange Capuozzo, Tommaso Menoncello e Stephen Varney. Nel frattempo un duro infortunio rischia di compromettere i prossimi impegni degli azzurri, l’Italia tornerà in campo a luglio per affrontare Sudafrica e Namibia in due Test Match. Impegni che anticiperanno la Coppa del Mondo 2027 che si disputerà in Australia.

Nazionale rugby: infortunio per Ange Capuozzo

L’Italia del rugby perde uno dei suoi pilastri: grave infortunio per Ange Capuozzo. La venticinquenne ala si è fatta male nel corso dell’ottavo di finale della European Champions Cup che il Tolosa ha vinto per 38-15 contro i Sale Sharks. Un ko che fa male alla Nazionale italiana, giunto subito dopo che il rugbista ha marcato una meta da urlo: saltando diversi avversari e andando a schiacciare, ma dopo aver chiuso l’azione è arrivato l’urlo di dolore. Un infortunio più grave di quanto si possa pensare, con Capuozzo che ha immediatamente lasciato il campo in barella e con le mani sul volto.

Si prospettano diverse fratture, le zone a rischio sono caviglia, tibia e perone. Uno scenario che metterebbe il classe ’99 fuori dai giochi per diversi mesi, il quale dovrà rinunciare ai prossimi impegni con il Tolosa e la Nazionale italiana.