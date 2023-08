Cuadrado non è solo, dalla Juve all’Inter

L’Inter non intende fermarsi e dopo Cuadrado può strappare un altro big alla Juventus: ipotesi clamorosa, Marotta ci pensa

L’estate è ormai arrivata da tempo e a tenere banco, come consueto, è certamente il calciomercato estivo. Tra le società sicuramente più attive in Serie A vi è sicuramente l’Inter di Simone Inzaghi.

Reduce da una grande stagione, adesso Marotta vuole arrivare a completare una rosa già rodata e competitiva. E per farlo sta sondando il terreno per diversi grandi occasioni che da qui a fine agosto potrebbero ben presto diventare realtà. Hanno già vestito la maglia dell’Inter grandi profili come Frattesi a centrocampo e Marcus Thuram, bomber di riferimento per i prossimi anni. Adesso, però, sembra proprio che l’asse a distanza con la Juventus potrebbe tornare a riservare non poche novità. Come già recentemente accaduto con uno dei talenti che ha fatto la storia recente della ‘Vecchia Signora’.

Una delle sorprese che il calciomercato estivo ha riservato al calcio italiano è stata sicuramente la firma di Juan Cuadrado con l’Inter. Dopo aver vissuto ben otto stagioni da protagonista in maglia bianconera, l’ala colombiana a 35 anni ha deciso di lasciare a zero la ‘Vecchia Signora’ accasandosi nell’eterna rivale. Un’operazione che ha spiazzato molti, sottotraccia ed in pieno stile Marotta. E adesso la storia potrebbe ripetersi, a condizioni parecchio simili, con buona pace della Juventus.

Inter show: ancora uno scippo alla Juventus

Un’idea, una suggestione davvero intrigante porterebbe al brasiliano Alex Sandro. Un’altra ‘freccia’ che, tuttavia, Allegri non vede più prioritaria. Perchè il brasiliano, reduce da una stagione deludente, è ormai considerato un esubero di lusso e la ‘Vecchia Signora’ ormai da mesi pare stia puntando a liberarsene.

Anche perchè l’ex Porto, a Torino, guadagna circa 6 milioni netti a stagione. Una cifra enorme. Ed ecco che l’Inter, se dovesse verificarsi un incastro tutt’altro che impossibile, potrebbe davvero pensarvi. Se la ‘Beneamata’ dovesse cedere Robin Gosens, richiestissimo in Bundesliga, allora viste le ristrettezze economiche della società di Steven Zhang l’opzione Alex Sandro potrebbe decollare. Con l’idea di un contratto annuale, come già accaduto recentemente con Cuadrado, ma con un ingaggio decisamente inferiore a quello percepito a Torino dall’ala verdeoro.

Alex Sandro al posto di Gosens, come vice Dimarco. Non è poi escluso che la Juventus, pur di liberarsi del pesantissimo stipendio del terzino, alla fine decida di liberarlo a zero. Il 32enne di Catanduva, nella sua ultima annata alla Juve, ha collezionato 37 presenze con 2 assist vincenti all’attivo.