Inter, Zhang cede pure Barella: prezzo pazzo

In casa Inter Ausilio e Marotta stanno completando la rosa. Continuano però rumors su una clamorosa cessione.

Mancano ormai circa 15 giorni all’inizio del campionato e tutte le squadre della Serie A sono al lavoro per completare la rosa e fornire al proprio tecnico la squadra migliore. L’Inter nello specifico necessita di alcuni tasselli.

La priorità è il portiere con il club che attualmente deve sostituire due portieri, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Nelle ultime ore il club ha fatto un importante scatto per Samardzic e Scamacca ed i due potrebbero essere importanti rinforzi (e soprattutto molto giovani) per la rosa nerazzurra. Il portiere è però il ruolo fondamentale che i tifosi e Simone Inzaghi attendono con impazienza.

In pole c’è sempre lo svizzero del Bayern Monaco Yann Sommer. Il calciatore avrebbe una clausola da 6 milioni di euro, ma i bavaresi non possono ancora liberare il portiere, almeno non riescono senza sostituto. Il portiere titolare Neuer è attualmente infortunato e l’addio di Sommer complicherebbe i piani di Tuchel con il Bayern che si ritroverebbe nella stessa situazione dell’Inter. Al momento i nerazzurri stanno alternando il giovane Stankovic con il terzo portiere Di Gennaro, ma c’è la consapevolezza che serve di più.

Inter, un rumors fa tremare i tifosi: il futuro di Barella

Con l’arrivo imminente di Samardzic il centrocampo nerazzurro è piuttosto completo e anzi potremmo parlare addirittura di un reparto fin troppo folto. Nelle ultime ore una voce fa tremare i tifosi nerazzurri, secondo quanto riporta Calciomercato.it la società milanese avrebbe aperto alla cessione di Nicolò Barella, già in questa sessione di calciomercato. L’ex Cagliari è una pedina chiave nel reparto dell’Inter, ma potrebbe partire in caso di grandissime offerte, nello specifico di offerte da 80 milioni di euro a salire.

Il club ha fissato questo prezzo e tutte le big d’Europa attendono. Sul ragazzo ci sono nello specifico Manchester City e Psg, pronte a lanciare l’assalto al calciatore sardo. L’Inter, dopo aver ceduto Brozovic e Onana, potrebbe cosi usare parte di questo tesoretto per rinforzare altri reparti e creare comunque una squadra di qualità.

Al momento è solo un rumors, l’Inter ha già perso molto in questa sessione e l’addio di Barella rappresenterebbe un vero dramma per i tifosi. Il giocatore è ormai una bandiera del club e di certo sta molto bene a Milano, il concetto di Player trading dell’Inter è ormai noto e la cessione non è più impossibile.