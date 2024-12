Fabio Fognini riscrive la storia: è successo davvero

Colpo di scena clamoroso per Fabio Fognini, il tennista ligure ha riscritto la storia: cosa è successo, tifosi esaltati

Piaccia o meno, Fabio Fognini è ormai ufficialmente un highlander del tennis italiano. O anzi, a voler essere più precisi, del tennis mondiale. Grazie a un 2024 con qualche risultato a sorpresa qua e là, il tennista di Arma di Taggia è infatti riuscito a dimostrare ancora una volta di poter essere competitivo, e ha messo a segno con un incredibile colpo di coda nel finale un primato straordinario, in grado di riscrivere la storia.

Mentre l’Italia del tennis esultava con grande gioia per il secondo trionfo consecutivo in Davis, manifestazione in cui per tanti anni il gruppo azzurro è stato tenuto a galla principalmente dal talento innegabile di Fognini, prima dell’arrivo di campioni come Berrettini e Sinner, lo stesso tennista ligure si regalava una delle poche, ma importanti, gioie del suo 2024.

A Montemar portava infatti a casa un nuovo Challenger, per chiudere al meglio un anno ancora una volta difficile, anche se con qualche risultato di prestigio. E questo trionfo finale non è stato inutile. Ha permesso infatti a Fabio di raggiungere un traguardo straordinario, migliorando ancora il suo record personale e dimostrando a tutti di essere uno dei tennisti più longevi degli ultimi anni.

Altro record per Fognini: i tifosi esultano

Con i punti raccolti a Montemar, Fognini si è riportato in top 100 e per la diciassettesima stagione nella sua incredibile carriera è riuscito a chiudere l’anno rimanendo tra i migliori cento tennisti al mondo. Una banalità? Non proprio, se consideriamo che pochi giocatori prima di lui sono riusciti a raggiungere una tale longevità.

Tra questi, ricordiamo giocatori del calibro di Ivan Lendl, o dei più ‘recenti’ Kohlschreiber e Verdasco. Dire che sia scontato rimanere in alto così a lungo non è per nulla veritiero. Basti pensare che solo in dieci sono riusciti a fare infatti uno step ulteriore, arrivando ad almeno diciotto stagioni tra i top 100.

Roger Federer, Rafa Nadal, Richard Gasquet, Gael Monfils, Novak Djokovic, Jimmy Connors, Andre Agassi, Fabrice Santoro, Feliciano Lopez e Stan Wawrinka. Sono questi i magnifici dieci che hanno avuto la capacità di rimanere in alto in classifica per più stagioni rispetto al tennista di Arma di Taggia.

Un motivo in più per il 37enne ligure per rimanere ancora in campo anche nel 2025, con un unico grande obiettivo: rientrare in un club ancora più elitario di quello attuale, per iscrivere davvero il suo nome nella storia del tennis mondiale e italiano. Un posto che peraltro già gli compete di diritto, grazie a successi straordinari come quello di Monte-Carlo 2019, unico Masters 1000 in una carriera che avrebbe meritato di essere arricchita anche da qualche titolo in più.