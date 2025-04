Djokovic, ormai è finita: spunta fuori tutta la verità

L’ex campione di tennis mette il punto definitivo alla carriera di Djokovic: è una triste verità per il serbo.

Siamo forse di fronte al tramonto della straordinaria carriera di Novak Djokovic? Dopo anni ed anni ai vertici del tennis e battaglie decennali con Rafa Nadal e Roger Federer, all’alba dei 38 anni il serbo sembra che stia iniziando a perdere qualche è colpo. Sempre straordinario, ancora in formissima, ma i risultati tuttavia sono il riflesso di una flessione, di un dominio che si sta lentamente affievolendo. Ne è conferma la sconfitta in finale degli Masters 1000 di Miami contro il giovanissimo Jakub Mensik.

Un exploit clamoroso da parte del talento ceco di appena 19 anni, che ha vinto con gran merito giocando una partita di enorme spessore. Tuttavia, il Nole di un tempo difficilmente avrebbe perso una partita del genere, anche e soprattutto da un punto di vista psicologico. Tra l’altro è una sconfitta che arriva proprio poco dopo quella dei trentaduesimi di finale contro Botic van den Zandschulp ad Indian Wells. Evidente, dunque, che Novak stia cominciando a perdere qualche colpo.

Djokovic, il momento più difficile: arriva la sentenza

“Una leggenda è destinata a rimanere per sempre e sarà così per Djokovic“, spiega l’ex numero 6 del mondo Gilles Simon nel corso di una lunga intervista concessa a Tennis365. E però, dietro all’elogio con cui apre il discorso, si nasconde una riflessione ben più ampia su quella che attualmente è la parabola di Novak Djokovic.

Nole spera ancora di centrare lo storico 25º titolo Slam in carriera, ma farlo nelle condizioni attuali e con la concorrenza che c’è in giro sarebbe un mezzo miracolo secondo Simon: “Nole sta lottando con tutte le sue forze per centrare un obiettivo veramente difficile. Lui è un atleta mostruoso che ha una intelligenza fuori dal comune ma dobbiamo dirci la verità e guardare in faccia il presente: Novak sta inseguendo qualcosa di molto complicato e sta provando a combattere un avversario invincibile, ovvero il tempo”.

L’ultimo trionfo di Novak Djokovic – e che trionfo! – è stato quello delle Olimpiadi di Parigi contro Carlos Alcaraz, ma l’ex tennista francese sottolinea le differenze che ci sono con i Grand Slam: “Nole a maggio compirà 38 anni e gli Slam, al contrario delle Olimpiadi, durano due settimane con partite da tre set su cinque. Per arrivare fino in fondo dovrà essere fortunato, trovare un tabellone agevole, anche se quando invecchi il corpo non risponde più come prima, purtroppo. Staremo a vedere, Djokovic sa essere sempre imprevedibile“, ha concluso Simon.