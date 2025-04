Tante squadre per due posti: la corsa per l’Europa continua! E il calendario…

La corsa Champions League sta entrando nel vivo: mancano sette giornate al termine del campionato e per due posti ci sono sei squadre in lizza: Inter e Napoli sono ormai certe di un posto, gli altri due saranno contesi da Atalanta, Bologna, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina, racchiuse in pochissimi punti per quello che sarà un vero e proprio finale thriller.

Tanti scontri diretti nelle prossime giornate. Calendario complicato per il Bologna che affronterà Atalanta e Juventus oltre che Inter e Napoli, Juventus che se la vedrà anche con la Lazio. Calendario complicato anche per la Fiorentina che affronterà Bologna e Roma.

Di seguito i vari calendari a confronto.

Atalanta terza in classifica (58 punti)

32esima giornata: Atalanta-Bologna

33esima giornata: Milan-Atalanta

34esima giornata: Atalanta-Lecce

35esima giornata: Monza-Atalanta

36esima giornata: Atalanta-Roma

37esima giornata: Genoa-Atalanta

38esima giornata: Atalanta-Parma

Bologna quarto in classifica (56 punti)

31esima giornata: Bologna-Napoli

32esima giornata: Atalanta-Bologna

33esima giornata: Bologna-Inter

34esima giornata: Udinese-Bologna

35esima giornata: Bologna-Juventus

36esima giornata: Milan-Bologna

37esima giornata: Fiorentina-Bologna

38esima giornata: Bologna-Genoa

Juventus quinta in classifica (56 punti)

32esima giornata: Juventus-Lecce