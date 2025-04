Leclerc disperato, l’ammissione è disarmante: “Fa male”

Charles Leclerc non può essere contento dopo il GP del Giappone: ammissione disarmante, il monegasco sta soffrendo

Prova a guardare avanti, prova a trovare un motivo per sorridere ed essere fiducioso, ma quanto è faticoso essere ottimista oggi per Charles Leclerc.

Il pilota monegasco ha chiuso il GP di Giappone al quarto posto, dopo una gara in cui non è mai stato veramente in lotta con Verstappen e le McLaren. Ma non è questo il vero problema della scuderia di Maranello. Il problema è che questo era il massimo ottenibile oggi, il risultato che è stato raggiunto estraendo il 100% della vettura. Insomma, meglio non si può fare nella situazione attuale e questo è ciò che fa preoccupare maggiormente Leclerc.

Il pilota della Ferrari nel post gara a ‘Sky Sport F1’ spiega di essere “in parte contento perché il feeling è stato migliore e ho le idee ben chiare di quello che voglio fare nelle prossime gare” per migliorare i risultati, poi però analizza la gara e dice: “Il quarto posto non mi fa sorridere. Siamo stati perfetti e fa male vedere che siamo arrivati quarti con una squadra che non poteva fare meglio, sempre a 2-3 decimi da McLaren e Red Bull“.

Leclerc mastica amaro: “Partenza non un granché”

Un’amara verità quella pronunciata da Charles Leclerc che mostra però di credere ancora nella forza di reazione della squadra. Del resto anche lo scorso anno la Ferrari non partì molto bene, poi sfiorò il mondiale costruttori.

“Il gap si può recuperare – afferma il monegasco –. Qualsiasi sia il punto di partenza, dobbiamo sempre guardare avanti e provare a fare piccoli passi nella giusta direzione. Come punto di partenza non è stato granché ma questo è quello che possiamo fare per adesso“. Rimboccarsi le maniche e lavorare duro per provare a risalire la china: questa l’unica cosa che in Ferrari possono fare.

Lo stanno facendo dice Leclerc, convinto che “la squadra a Maranello lo sta facendo” e fiducioso che “a partire del Bahrain che avremo un po’ più di prestazioni“. Proprio la prossima gara, dove non parteciperà alle Libere 1 per lasciare il volante a Begovicic, darà ulteriori risposte: “Sarà importante per capire la macchina. Ci arrivo in una situazione diversa rispetto ai test: ho una direzione chiara che voglio prendere e spero che paghi“.

Lo sperano un po’ tutti i tifosi della Ferrari, stanchi di vedere la rossa navigare lontana dal vertice e già lontana dalla testa delle due classiche.