Nuovo aggiornamento sulla panchina della Sampdoria con il nuovo allenatore che prenderà il post di Leonardo Semplici dopo il ko contro lo Spezia: “È stato Mancini a indicare il nome di Beppe Iachini per la Sampdoria, entrambi marchigiani doc. Mancini in panchina non ci va, ma si è messo a disposizione per qualsiasi tipo di consulenza o collaborazione. Ora servono gli accordi definitivi tra Iachini e la Samp”.