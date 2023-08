Addio a Lozano: il Napoli ha già il sostituto

Visto il sempre più probabile addio di Hirving Lozano, il Napoli prepara l’assalto al sostituto: si guarda in Olanda

Il calciomercato del Napoli potrebbe finalmente entrare nel vivo. I campioni d’Italia in carica finora non hanno effettuato movimenti rilevanti in entrata, se si escludono il riscatto di Giovanni Simeone e il nuovo prestito di Pierluigi Gollini. Per il resto, è arrivato soltanto il portiere Elia Caprile dal Bari, prontamente girato in prestito all’Empoli, ma ai partenopei manca ancora qualcosa.

Innanzitutto un difensore centrale, data la partenza di Kim Min-jae in direzione Bayern Monaco, ma non solo. Dopo quattro stagioni caratterizzate da (pochi) alti e (molti) bassi, anche Hirving Lozano sembra in procinto di lasciare la Campania, al netto della pista losangelina tramontata.

Napoli, Bakayoko in caso di addio di Lozano: contatti in corso

Il sostituto del Chucky, ironia della sorte, potrebbe arrivare dalla stessa squadra dalla quale gli azzurri lo prelevarono nel 2019, ovvero il PSV Eindhoven. Si tratterebbe infatti di Johan Bakayoko, ala destra belga classe 2003 che si è messo in grande mostra negli ultimi anni. 29 presenze, 5 gol e altrettanti assist nell’ultima Eredivisie, conclusa dal suo club al secondo posto.

Secondo il sito internet ‘La Dernière Heure’ sarebbero già iniziati i contatti tra il club e gli agenti del calciatore, e gli azzurri sarebbero molto interessati a portare in riva al Golfo il ventenne, che piace per la sua capacità nel dribbling, la velocità e la bravura nell’accentrarsi e cercare la conclusione col sinistro, suo piede preferito, o l’assist per i compagni di squadra.

Qualità che avevano già attirato altri top club, tra i quali il Paris Saint-Germain, che a gennaio aveva offerto circa 15 milioni di euro, respinti dagli olandesi, e il Milan, che si è poi concentrato sul portare in rossonero Samuel Chukwueze, obiettivo principale richiesto da Stefano Pioli. La richiesta del club biancorosso si aggirerebbe intorno ai 30 o 35 milioni di euro, cifra che però il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis potrebbe provare a far abbassare.

Il patron del Napoli infatti potrebbe far leva sugli ottimi rapporti tra i due club e sugli affari passati. Oltre a Lozano, infatti, gli azzurri hanno acquistato dal PSV anche un certo Dries Mertens, arrivato nell’estate del 2013 come ala sinistra per soli 9 milioni e mezzo di euro e partito come riserva di Lorenzo Insigne ma che, negli anni, è diventato centravanti, punto di riferimento e miglior marcatore della storia del club azzurro.