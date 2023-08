Inter, oggi è il Sommer day: primo giorno nerazzurro per il portiere elvetico

Dopo un’estenuante trattativa, Yann Sommer, 34enne portiere svizzero, è ufficiosamente il nuovo estremo difensore dell’Inter. L’ex portiere del Borussia Moenchegladbach è atterrato a Milano nella giornata di ieri, ma solo oggi ha cominciato il vero iter dell’ufficialità. Per il portiere svizzero quello all’Inter è il secondo trasferimento negli ultimi 6 mesi. Solo a gennaio era stato protagonista del passaggio al Bayern, come provvisorio sostituto dell’infortunato Neuer.

SOMMER-INTER, I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE

Dopo aver pagato la clausola 6 mesi fa, il Bayern Monaco ha preteso almeno 6 milioni (valore della clausola rescissoria inserita nel contratto dell’ex Gladbach) per cedere il suo portiere. L’Inter aveva individuato in Sommer il prossimo titolare, ma a condizioni vantaggiose. Alla fine i nerazzurri, non volendo pagare il prezzo della clausola in un’unica soluzione, hanno ottenuto una dilazione.

A Sommer, che si dice sia stata una specifica richiesta di Inzaghi (probabilmente per la sua abilità coi piedi), l’Inter farà firmare un triennale da 4 milioni netti a stagione. Fino al 2026, dunque, Yann sarà il portiere nerazzurro.

UNA LUNGA RINCORSA

Quella di Sommer e l’Inter è una storia di mercato che parte da lontano. Già prima dell’addio di Onana, i nerazzurri avevano individuato nel portiere dei Campioni di Germania il sostituto ideale. Dopo l’addio del portiere ex Ajax, i discorsi si sono protratti coinvolgendo anche Trubin, giovane portiere dello Shakhtar, ma alla fine l’accoppiata non è riuscita.

L’Inter ha così deciso di optare da subito per l’usato sicuro. Sommer è uno dei portieri più affidabili in Europa e Inzaghi ne apprezza le caratteristiche.

ORA CACCIA AL VICE SOMMER?

Con Di Gregorio tornato dal Gubbio come terzo portiere utile soprattutto alle liste, l’Inter al momento ha il solo Filip Stankovic. Il figlio dell’ex centrocampista nerazzurro al momento è di fatto il secondo portiere, avendo giocato da titolare praticamente tutte le amichevoli da titolare. Tuttavia, la dirigenza interista sta cercando un portiere più esperto che conosca la Serie A per inserirlo alle spalle dello svizzero e affrontare la stagione con serenità.