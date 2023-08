Nadal, indiscrezione pazzesca: la notizia spopola sul web

Il tennista spagnolo è al momento fermo a causa di un grave infortunio. Ma continua a essere protagonista in Spagna.

Rafael Nadal è uno degli sportivi più influenti della storia della Spagna. Come tennista ha vinto più di tutti ed insieme a Novak Djokovic e al grande amico e rivale Roger Federer è parte dei Big Three, la più grande rivalità nella storia del tennis e forse anche dello sport.

Ventidue titoli del Grande Slam, quattordici Roland Garros e una serie di record (soprattutto su terra battuta) che hanno portato una sorta di aurea invincibile attorno al campione iberico. E Nadal ha davvero una grande influenza in terra iberica. Rafa non è solo un grande tennista, ma è davvero un grandissimo appassionato di calcio, sport che praticava anche in ambito professionistico quando era juniores.

Una passione nata in famiglia con suo zio che è stato uno storico calciatore del Barcellona. Rafa ha scelto altro ed è un tifoso ‘sfegatato’ del Real Madrid, squadra che segue costantemente, soprattutto quando è più libero. Nadal è attualmente infortunato e tornerà direttamente nel 2024 per disputare probabilmente il suo ultimo anno tra i professionisti. La famiglia chiama e nelle ultime ore è esploso un clamoroso rumors che potrebbe cambiare la vita del tennista, e di chi gli è accanto.

Nadal-Real Madrid, ora che succede?

Nelle ultime ore i colleghi di Marca hanno lanciato un’autentica bomba. Rafael Nadal potrebbe essere scelto come prossimo presidente del Real Madrid. Uno sportivo leggendario e grande tifoso dei Blancos, un binomio che convincerebbe senza dubbio Florentino Perez a sceglierlo come suo sostituto. L’attuale presidente del Real ha 76 anni e in tanti hanno sottolineato che questi potrebbero essere gli ultimi mesi come presidente del club.

Marca sottolinea che non è passata inosservata la scelta di Florentino di non andare negli States con il club e da qui hanno lanciato questo clamoroso rumors. Nadal è molto amato da tutti gli spagnoli e il suo cambio ruolo non dovrebbe creare alcuna polemica. Il tennista è spesso allo stadio ed è amico di tanti calciatori spagnoli e non, la sua leggenda tennistica è nota a tutti e quindi non si esclude questo clamoroso cambiamento.

Ad ora fioccano solo smentite con Florentino che ha atteso la squadra all’aeroporto ma intanto aumentano i rumors su un suo possibile sostituto e Rafa è uno dei principali candidati a questo ruolo. D’altronde ha ammesso che nel 2024 lascerà il tennis e non è escluso che prenderà altre strade rispetto allo sport che ha sempre molto amato.