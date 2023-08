Serie A, torna De Paul: affare lampo

By

Chiamate continue fra i due club: De Paul potrebbe tornare in Serie A e una big si muove per chiudere

Dall’Udinese alla gioia infinita con l’Argentina, con una Coppa del Mondo alzata al cielo da protagonista, e soprattutto tanti rimpianti per molti club di Serie A.

Il passaggio di Rodrigo De Paul dall’Udinese all’Atletico Madrid lasciò molti dirigenti italiani a bocca aperta. Il centrocampista fu trattato da tanti club, fu vicinissimo a restare in Serie A prima di volare alla corte di Simeone. Quel trasferimento si è trasformato in una esperienza importante, soprattutto alla luce di quanto visto nell’ultimo Mondiale di calcio. L’argentino che con i friulani era stato in grado di dimostrare lampi di classe e tanta qualità, è diventato un calciatore più completo e duttile.

Con la maglia della Selecciónil ventinovenne si Sarandí ha mostrato la capacità di giocare da mezzala e da trequartista, ed è stato impiegato da Scaloni in tutti i ruoli della mediana. Ora che lo spazio a Madrid si riduce, e alla luce di una valutazione alta ma con margini di trattativa, De Paul potrebbe tornare prepotentemente di moda per la Serie A. Un club su tutti è pronto a fare un tentativo, e l’affare, condotto finora sottotraccia, nelle prossime ore potrebbe trasformarsi in un grande colpo.

De Paul può tornare in Serie A: idea Juve

L’affare potrebbe decollare, nonostante un contratto lungo che scade nell’estate del 2026. Rodrigo De Paul ha lasciato molti estimatori nella sua esperienza in Italia, e per una cifra vicina ai 25 milioni l’Atletico potrebbe iniziare a discutere.

C’è bisogno di fare in fretta, di dare tempo all’Atletico di valutare l’offerta ed eventualmente al calciatore di riflettere su un ritorno in Italia che non dispiacerebbe a lui e neanche al suo procuratore. Quella che sembrava una suggestione però, inizia a trovare qualche timida conferma, e un tentativo potrebbe essere imminente.

De Paul non è infatti mai uscito dai radar di Max Allegri, tecnico che lo stima da anni e in più occasioni ha chiesto al club di chiudere il colpo. L’allenatore della Juventus ritiene l’argentino perfetto per il suo modulo, e dopo aver registrato le difficoltà per arrivare a Frattesi e a Milinkovic Savic prima, e poi a Kessié, valuta la possibilità di chiedere a Giuntoli un blitz immediato.

La Juve potrebbe quindi sondare l’Atletico per capire se ci sia o meno la possibilità di intervenire. Le recenti cessioni di Zakaria e Rovella però liberano spazio per un colpo in mediana, e De Paul potrebbe essere il vero colpo dei bianconeri.