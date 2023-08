Sgarbo Inter alla Juventus: sostituirà Gosens

Il club nerazzurro, che nel frattempo sta ricucendo l’affare Samardzic, è ad un passo per un profilo già seguito dalla Juve

Colpi di mercato a non finire. E colpi di scena a non finire. Come nella migliore tradizione della sessione estiva di scambi, quella che si appresta ad entrare nella fase più calda, con le trattative che non si fermano sebbene tutti i maggiori campionati hanno aperto le ostilità o si apprestano a farlo, è quasi impossibile stare dietro a tutti i movimenti, reali o presunti tali, che i club stanno mettendo in atto.

Addirittura, come nel caso Inter-Samardzic, si è quasi arrivati al punto di annullare un affare con tanto di visite mediche già effettuate. E firma sul contratto che avrebbe dovuto essere imminente, perchè logica conseguenza. È invece accaduto che l’entourage del calciatore si sarebbe – usiamo il condizionale – presentato con nuove condizioni economiche per il loro assistito negli uffici di Viale della Liberazione. Congelando di fatto l’ufficialità. Ora le parti sono al lavoro per risolvere il tutto, ma il passaggio del trequartista in nerazzurro è al momento da definirsi a rischio.

Da una parte, quindi, la dirigenza nerazzurra si aspetta la firma del serbo alle condizioni pattuite, dall’altra si lavora ad un acquisto che magari in questo momento non era considerato prioritario. Ma che lo è diventato dal momento in cui si è clamorosamente riaperta la pista che sta per portare Robin Gosens a diventare un calciatore dell’Union Berlino. Ma andiamo con ordine.

Inter, blitz decisivo: Juve bruciata sul tempo

Quindici milioni di euro è l’offerta, improvvisa quanto gradita all’abile Marotta, con cui il club tedesco sta per chiudere per l’ex Atalanta, mai davvero ambientatosi a Milano. A questo punto il club milanese ha sentito forte la necessità di sostituire immediatamente il suo esterno, operando un blitz tanto improvviso quanto determinato col Monza per Carlos Augusto.

Il brasiliano, da tempo nel mirino anche della Juve, è a un passo dai nerazzurri grazie ai buoni – anzi ottimi- uffici che Marotta intrattiene con l’amico Adriano Galliani, suo omologo nel ruolo al Monza. Indiscrezioni dell’ultimissima ora riferiscono di una trattativa che starebbe per chiudersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni (più 3 di bonus).

Una vera e propria beffa per la Juve che, in attesa di incassare del cash attraverso operazioni minori – per lo meno se paragonate a quanto potrebbe incassare per l’ipotetica cesisone di Dusan Vlahovic – stava aspettando il momento giusto per affondare il colpo coi brianzoli. Troppo tardi. L’amico del ‘Condor’ è arrivato prima. Come spesso accaduto negli ultimi anni.