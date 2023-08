Zaira Nara si copre solo con le mani: da guardare con cautela

Zaira Nara mette in difficoltà tutti i suoi followers. La modella argentina ha pubblicato uno scatto che sfida la censura. Una pioggia di like e di commenti è pervenuta sotto al post.

Cercate un modo per lasciare a bocca aperta i vostri followers con uno scatto sensualissimo? A risolvere i vostri problemi ci pensa Zaira Nara.

La nota modella argentina, infatti, solo qualche ora fa, è riuscita, non solo a rendere la temperatura ferragostana più rovente, ma anche a mettere ko un numero incredibile di utenti di Instagram. La loro colpa? Aver visto l’ultimo scatto che vede protagonista la sorella minore di Wanda Nara. La foto, infatti, lascia ben poco all’immaginazione. Eppure i tantissimi utenti che compongono la fanbase della Nara dovrebbero essere, in qualche modo, abituati agli scatti sensuali di Zaira. Il feed della modella argentina, in tal senso, è ricchissimo di foto e video che vanno a sfidare la censura.

Zaira Nara, una carriera slegata da Wanda

Pur essendo la sorella minore della più nota Wanda, Zaira Nara ha vissuto una carriera del tutto slegata dalla sorella. La modella, più piccola di lady Icardi di due anni, infatti, ha raggiunto la notorietà in maniera del tutto autonoma. Tra passerelle e programmi televisivi, Zaira Nara è riuscita, con il tempo, ad uscire dall’ombra di Wanda Nara.

Zaira Nara, un compleanno rovente: l’argentina si copre solo con le mani

Zaira Nara è nata il 15 agosto di 34 anni fa. La modella argentina, quindi, ha voluto festeggiare il proprio compleanno, almeno per quanto concerne i social, in maniera del tutto originale. Un modo che ha lasciato non del tutto indifferenti i fan. Soffermandosi sui followers dell’argentina è possibile notare come la modella sia seguita da oltre 6 milioni di utenti. Un numero, questo, che negli ultimi mesi è lievitato in maniera importante e, quasi, prorompente. Come ad essere prorompenti sono gli scatti o video che vedono protagonista la modella albiceleste.

Gli elementi multimediali presenti nel suo feed attraggono tantissimi mi piace ed un numero elevato di commenti. Non ha fatto eccezione, quindi, neanche l’ultimo post. Entrando nel merito dello scatto, è possibile notare come la Nara indossi un solo un paio di pantaloni, indossato a vita bassa, in latex. Per il resto la modella si copre con le mani il lato A. Uno scatto reso ancora più caliente dal rossetto che accende in maniera molto particolare le sue labbra.