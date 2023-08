Totti-Ilary, esplode una nuova bomba: questa davvero nessuno se l’aspettava

Si arricchisce di una nuova puntata la telenovela che vede protagonisti l’ex calciatore Francesco Totti e la conduttrice Ilary Blasi

Una nuova bomba potrebbe esplodere in tribunale per il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Nuove testimonianze potrebbero mutare le certezze sul loro allontanamento: cosa sta succedendo.

Erano considerati una delle coppie più belle del mondo del calcio e dello spettacolo. Una storia da favola: lui la vede in tv, se ne innamora, riesce ad organizzare un incontro per vederla, le ruba il cuore, i due si sposano e hanno tre figli. Tutto sembra andare bene, finché poi si genera una rottura tra i due. Qualcosa rompe quell’armonia ed è proprio quel qualcosa che verrà discusso in tribunale. Difatti, il 20 settembre nel corso dell’udienza prevista per quel giorno si cercherà di capire chi sia stato il primo a tradire e la risposta non potrebbe essere scontata.

Nuova bomba pronta ad esplodere: chi ha davvero tradito per primo?

Francesco Totti e Ilary Blasi sono entrambi felici in un’altra relazione ma molti si chiedono “chi è stato davvero il primo a tradire?”. La domanda potrebbe avere una risposta nell’udienza in programma tra meno di un mese. Difatti, entrambe le parti presenteranno le proprie versioni. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, potrebbe essere convocata in tribunale l’attuale compagna dell’ex capitano della Roma, ossia Noemi Bocchi.

Nei giorni scorsi infatti Ilary ha presentato richiesta formale di addebito sostenendo che il matrimonio col Pupone sarebbe giunto alla deriva a causa del tradimento di quest’ultimo con la Flowers designer. Per questa ragione Noemi potrebbe dover raccontare la sua versione in merito al suo coinvolgimento nella separazione tra la show girl e l’ex calciatore.

La versione avanzata dai legali di Francesco Totti però è completamente diversa. Difatti, l’ex capitano della Roma ha sempre sostenuto che la prima persona a tradire fosse stata Ilary. Nel 2022, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex giocatore aveva raccontato di aver trovato degli SMS compromettenti sul cellulare della moglie.

Stando a quanto riportato dal medesimo giornale, Francesco Totti avrebbe raccolto foto e testimonianze in grado di confermare tutto. Se questo fosse vero, il presunto amante potrebbe essere presente in aula insieme alla Bocchi. Gli ex coniugi cercheranno di scaricarsi le colpe a vicenda. Difatti, l’addebito potrebbe cambiare drasticamente le condizioni della separazione sia dal punto di vista economico sia per l’affido dei figli.