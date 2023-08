Conference League, playoff: Fiorentina in casa del Rapid Vienna, sarà spettacolo tra Fenerbahce e Twente?

Tra poco più di una settimana sapremo ufficialmente quali sono le squadre che parteciperanno alla fase finale della prossima UEFA Europa Conference League. In questi giorni, infatti, si terranno le gare d’andata dei playoff, mentre le gare di ritorno sono previste per la prossima settimana.

Tra le varie squadre impegnate troviamo la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La Viola dovrà affrontare gli austriaci del Rapid Vienna, esordendo all’Allianz Stadion alle ore 19. I toscani vogliono provare a ripetere le eccellenti prestazioni della passata stagione, che li hanno condotti fino alla finale poi persa contro il West Ham.

Tenendo conto della sfida di ritorno e che gli austriaci possano essere più avanti di condizione, non sarebbe così assurdo immaginare che il Rapid Vienna possa evitare la sconfitta davanti ai propri tifosi. Segnaliamo la quota della doppia chance 1X, su Planetwin365 a 2,35, mentre su WilliamHill 2,20 e su Betclic 2,27. Da tener d’occhio anche la quota del Parziale-finale 2/X, su Planetwin365 a 17,35, con Unibet che la propone a 15,00 e Betclic a 16. Non è da escludere neanche che possano essere segnate meno di tre reti nei 90 minuti di gioco: la quota dell’Under 2,5 è di 2,02 su Planetwin365, mentre su Betclic 1,99 e su WilliamHill 2.

Tra gli altri match interessanti in programma, segnaliamo Fenerbahce-Twente. Parliamo di due squadre che hanno iniziato al meglio i rispettivi campionati, con due vittorie in altrettante partite, e che hanno del potenziale offensivo di tutto rispetto. Anche per questo motivo, si potrebbe puntare sulla possibilità che entrambe segnino durante i 90 minuti di gioco: su Planetwin365, la quota del Goal è di 1,67, mentre su WilliamHill di 1,70 e su Unibet di 1,61.

Desta curiosità anche il match tra Dynamo Kiev e Besiktas, in programma oggi alle ore 19. Gli ucraini hanno fatto registrare due vittorie ed una sconfitta in questo inizio di campionato, mentre i turchi arrivano da un successo e un pareggio. Non sarebbe così pazzesco ipotizzare una partita molto equilibrata: segnaliamo la quota della giocata Under 2,5, su Planetwin365 a 1,95 mentre su WilliamHill è a 1,85 e su Betclic 1,80.

Abbastanza agevole, almeno sulla carta, la prova che dovrà sostenere l’AZ Alkmaar, impegnato in casa contro il Brann. Per gli olandesi si potrebbe ipotizzare una vittoria in entrambi i tempi: allettante la quota del Parziale-finale 1/1, a 2,05 su Planetwin365, secondo Betclic vale 1,87 la posta mentre per Unibet è a 2,02.