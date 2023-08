Kayla Simmons, cartolina da Santorini: lato B da urlo

Kayla Simmons in vacanza a Santorini ha postato scatti da favola: la influencer americana con un lato B sensazionale

Tra le bellezze emergenti del 2023 che ricorderemo a lungo e che ormai sono entrate a far parte dell’immaginario collettivo, una menzione speciale la merita sicuramente Kayla Simmons. Un nome di cui abbiamo parlato spesso sulle nostre pagine e che sta guadagnando sempre più visibilità e notorietà sui social.

La influencer statunitense con la passione del volley era già, oltre oceano, molto conosciuta per i suoi scatti pazzeschi, in cui esaltare la sua fisicità incontenibile e meritevoli di copertine prestigiose su magazine di moda e costume. Ma adesso la sua fama è arrivata anche alle nostre latitudini. Magia di Instagram, che ci ha fatto conoscere una bellezza rara e statuaria, per la quale è inevitabile restare senza fiato.

Sul popolare social network Kayla ha raggiunto e superato quota un milione di followers. Spesso e volentieri, ci incanta con immagini dal grande fascino, che non passano mai inosservate. La Simmons nel periodo estivo è tornata in Europa, dopo essersi concessa un primo viaggio nel vecchio continente in primavera. All’epoca, aveva toccato anche l’Italia, della quale si era innamorata a prima vista. Pienamente ricambiata dai suoi nuovi fan nostrani.

Kayla Simmons, panorama illegale in costume: curve che ipnotizzano la platea

Questa volta, niente Belpaese per Kayla, che ha però scelto mete che conosciamo piuttosto bene, vale a dire le isole greche. Tra Mykonos e Santorini, celebri destinazioni per il turismo di massa e anche per il jet set, ha dato spettacolo con le solite pose prorompenti. E in particolare in uno degli scatti della scorsa settimana, ha infiammato più che mai la passione e la fantasia del suo pubblico.

Una foto che è una vera e propria cartolina. Panorama suggestivo con la costa davanti a sé, un mare cristallino, e in primo piano lei, che attira l’attenzione come non mai con un lato B devastante. Visione ravvicinata in perizoma che non lascia scampo, i like arrivano copiosi così come anche i commenti di adorazione da parte dei fan. Applausi a scena aperta, Kayla si mantiene sempre in splendida forma e ci fa sognare ad occhi aperti. Anche ora che è tornata negli States, ci aspettiamo altri scatti da par suo.