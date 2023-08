Lukaku, ora il Chelsea apre al prestito: affare appetibile per la Roma

By

Romelu Lukaku e l’addio al Chelsea, una telenovela che dura dalla fine della passata stagione. In principio doveva essere di nuovo, permanentemente, un giocatore dell’Inter, poi è sopraggiunto l’accordo con la Juventus, e ora l’apertura al prestito mette in prima fila la Roma. Romelu Lukaku ha fatto il giro dell’Italia in poco più di due mesi, ora potrebbe finire nella Capitale.

IL CHELSEA APRE AL PRESTITO, LUKAKU VERSO LA ROMA?

Tra la giornata di ieri e la mattinata di oggi, il Chelsea ha vagliato tutte le possibilità sul futuro di Lukaku. Addirittura Pochettino, in conferenza stampa, aveva paventato anche l’opportunità di reintegrare il belga viste le difficoltà del reparto avanzato dei Blues.

Ecco perché i londinesi avrebbero ora deciso di concedere a Big Rom di lasciare il club nuovamente in prestito.

Per questo motivo, già in mattinata, la Roma avrebbe aperto i contatti per arrivare al belga. Stanco di attendere la Juve, Big Rom avrebbe aperto al trasferimento a Roma, dove Mourinho lo attende. Il tecnico portoghese lo aveva voluto anche allo United, e con lui aveva vinto l’Europa League.

ROMA, CHE COPPIA DYBALA E LUKAKU

I giallorossi potrebbero quindi agguantare l’arrivo di Romelu Lukaku in extremis. Quando anche l’ultima possibilità Zapata era già sfuggita e Tiago Pinto sembrava essersi accontentato di Azmoun, si è aperta la possibilità di avere Lukaku in prestito secco. Opportunità che la Roma sta perseguendo per completare il reparto d’attacco.

Un colpo che andrebbe a rinforzare alla grande la squadra giallorossa che può già contare su Paulo Dybala. La coppia che poteva essere la coppia dell’Inter, sarà con ogni probabilità quella giallorossa. Perché Lukaku, che non vuole l’Arabia Saudita, è pronto a sposare il progetto Roma.