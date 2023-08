Matteo Berrettini, ultim’ora pazzesca: l’annuncio è una sentenza

Matteo Berrettini sta per esordire agli US Open ma nel frattempo è arrivato un annuncio che conferma le difficoltà dell’ultimo periodo

Dopo tutte le difficoltà della prima parte di stagione, Matteo Berrettini è pronto a ricominciare dagli US Open il suo percorso. Lo farà contro il francese Ugo Humbert, testa di serie numero 29 del torneo e cliente scomodo per un primo turno di uno Slam.

Per il romano, questo non è il momento migliore della carriera, complice tutti i problemi fisici e anche di natura mentale che ha dovuto superare in seguito all’eliminazione all’esordio agli Australian Open scorsi. Matteo si era presentato al via del torneo come uno dei favoriti per la vittoria e invece si è fermato subito contro Andy Murray.

Una sconfitta che ha bruciato soprattutto per come è arrivata, ma che ha confermato le difficoltà fisiche di quel periodo. Difficoltà che sono poi proseguite anche nei mesi successivi, culminate non solo con l’ennesimo infortunio della sua carriera, ma anche per la pioggia di critiche che gli sono arrivate per via della sua relazione con Melissa Satta.

Matteo Berrettini, l’annuncio conferma tutto

Non è stato facile superare tutto quanto, ma a Wimbledon è poi tornato a far vedere ottime cose. Sui campi in erba dell’All England Club, l’azzurro si è ben comportato fino al terzo turno mettendo fuori Sonego, de Minaur e Zverev e perdendo soltanto contro Carlos Alcaraz.

Dopodiché, si è spostato in Nord America, dove però ha rimediato due sconfitte in tre match finora. Allo US Open, quindi, per riscattarsi, anche se le sue condizioni fisiche restano un’incognita.

Delle sue prospettive all’ultimo Slam della stagione ne ha parlato l’ex tennista azzurro Andreas Seppi in un’intervista a Sportskeeda. “Ha dovuto lottare con troppi infortuni ed è difficile tornare ad alti livelli – le sue parole –. L’anno scorso ha fatto grandi cose quando era tornato vincendo titoli dal nulla“.

Infatti, dopo lo stop di tre mesi a causa dell’intervento alla mano destra, Berrettini era tornato a giocare sull’erba imponendosi prima a Stoccarda e poi al Queen’s. Due vittorie inaspettate per tutto ciò che aveva passato ma che confermavano ancora una volta le sue grandi potenzialità.

“Matteo può battere chiunque quando è in giornata – ha aggiunto –, ma è tutt’altro che semplice“. In definitiva, l’altoatesino ritiene quindi che i tifosi debbano soltanto un po’ pazientare. “Ha bisogno di tempo per tornare al suo livello e poi potrà tornare in top 20 o anche in top 10” ha concluso Seppi.