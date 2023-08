Serie A: quanti big match questo weekend! Roma e Lazio cercano il riscatto contro Milan e Napoli

Comincerà come meglio non può la terza giornata di Serie A. Il calendario riserva, infatti, due big match che terranno gli appassionati di calcio col fiato sospeso: stiamo parlando di Roma-Milan e Napoli-Lazio.

La gara dell’Olimpico è prevista già per venerdì sera, alle ore 20,45. A sfidarsi saranno due squadre che stanno attraversando momenti molto differenti e che già sono separate da 5 lunghezze. I ragazzi di Mourinho hanno prima pareggiato contro la Salernitana in casa per poi perdere al Bentegodi contro il Verona. La squadra di Pioli, invece, è a punteggio pieno grazie a due successi convincenti ottenuti contro Bologna e Torino.

Sarà una partita molto complicata per i capitolini, messi davanti ad un primo bivio stagionale, sebbene il campionato sia appena cominciato. Una vittoria della Roma, che tra l’altro manca dal 2019, vale 2,80 volte la posta su Planetwin365; 2,75 per WilliamHill e Unibet. I giallorossi potrebbero partire in quarta, palesando una reazione immediata dopo gli ultimi scivoloni: ecco allora che si potrebbe prendere in considerazione il segno “1” al primo tempo, su Planetwin365 quotato a 3,49; sulla lavagna di WilliamHill è a 3,30 e su Unibet a 3,40.

Allo stesso tempo, suggeriamo di non trascurare neanche il fatto che le ultime due partite tra Roma e Milan siano terminate in parità e che il trend possa continuare: magnifica la quota della giocata “Parziale-finale 1/X”, su Planetwin365 a 15,62; mentre su WilliamHill è a 15 e su Unibet 14.

Inizio di campionato scioccante per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno perso le prime due sfide della stagione contro Lecce e Genoa. Sabato sera saranno ospiti al Maradona per affrontare i campioni in carica del Napoli. Quest’ultimi, guidati da qualche mese da Rudi Garcia, non sembrano aver perso lo smalto della scorsa fantastica stagione e hanno già preso il bottino pieno contro Frosinone e Sassuolo.

Negli ultimi cinque scontri diretti, si registra solo una vittoria della Lazio, avvenuta proprio nel 2023. La possibilità che i biancocelesti possano riscattarsi dopo un inizio di campionato così negativo, vincendo a Napoli, vale 5,30 volte la posta su Planetwin365, su WilliamHill 4,50 e su Betclic 5,20.

Da non escludere che possa essere una partita molto equilibrata e senza tante marcature: segnaliamo l’Under 2,5, su Planetwin365 a 1,93, su WilliamHill è a 1,91 e su Betclic 1,88. Tra i risultati esatti, da notare la quota dell’1-0 in favore della Lazio, ipotizzando che possa vincere proprio come nel marzo scorso: su Planetwin365 la quota è 15,48 volte mentre su WilliamHill è di 13,00 e su Unibet di 11,50.