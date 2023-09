Ronaldo in campo con l’amuleto: per regolamento dovrebbe toglierlo

Uno dei migliori giocatori della sua generazione: ecco come si prepara Cristiano Ronaldo per affrontare le gare importanti

Cristiano Ronaldo ha conquistato diversi riconoscimenti importanti nel corso della sua carriera. Tuttavia, nonostante l’enorme talento, anche CR7 è scaramantico: ecco quali sono i suoi rituali.

Premiato cinque volte Pallone d’oro, Cristiano Ronaldo ha incantato in più occasioni gli appassionati di calcio. Quasi tutti sanno che il portoghese è molto attento al suo stile di vita. Per rendere al massimo il lusitano segue infatti una dieta ferrea, ricca di proteine e con carboidrati integrali, si allena in modo costante mescolando esercizi con diverse funzioni, cerca di vivere la vita in modo rilassato e con una mentalità positiva ed effettua 5 sonnellini di 90 minuti al giorno.

Tuttavia, nonostante l’enorme impegno che il portoghese mette per rendere al meglio in ogni gara, CR7 crede anche nella fortuna. Il classe 1985 è infatti scaramantico e compie alcuni gesti in maniera rituale prima di ogni sfida: ecco quali sono.

CR7, come il portoghese cerca di attirare la fortuna: un gesto è diventato iconico

Molti calciatori compiono dei gesti scaramantici prima di entrare sul campo da gioco. Tuttavia, solamente alcuni restano impressi nella mente dei tifosi. Tra questi c’è certamente il rito di Cristiano Ronaldo. Il portoghese prima di entrare in campo saltella. Inoltre, non tutti forse avranno notato che il classe 1985, come riporta Diario gol, poggia sempre prima il piede destro sul manto erboso, un rituale che compie anche Luka Modric ma col piede opposto. Inoltre, come riporta La Prensa, prima della gara, mentre si trova nello spogliatoio, gli piace toccare il pallone.

Un altro gesto diventato iconico di CR7 è quello di posare in punta di piedi, un’abitudine che molti altri hanno cominciato ad imitare, tra questi anche la nuova stella del calcio il giocatore del Manchester City Erling Haaland. Ciononostante, ci sono dei rituali che riguardano anche il suo abbigliamento. Il portoghese indossa sempre un amuleto, un rosario bianco che lo accompagna nelle sfide. Nelle finali o nelle partite ad eliminazione diretta, invece, mette sempre una maglia a maniche lunghe.

I riti di Cristiano Ronaldo non si concludono col suo ingresso in campo. Infatti, CR7 compie un rituale anche prima del calcio di punizione: il portoghese posiziona sempre la palla con entrambe le mani, fa tre passi indietro, allarga le gambe e prende fiato fissando il pallone prima di tirare in porta. Infine, una volta conclusa la partita o prima di andare negli spogliatoi, o ancora dopo un gol, saluta la sua famiglia.