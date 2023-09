Pogba guai senza fine: il problema è enorme

Pogba guai senza fine. Il campionato del centrocampista francese è iniziato con le solite ombre. Il problema è sempre più serio, così come la soluzione è sempre più difficile

Il ritorno alla Juventus di Paul Pogba ha portato una grande emozione nei tifosi. Gli stessi che ora sperano che riflettono sul suo effettivo apporto visti i tanti problemi fisici.

Paul Pogba è un idolo per il popolo bianconero che ricorda quel giovane centrocampista arrivato a parametro zero dal Manchester United che ci ha messo un attimo a convincere Antonio Conte ad inserirlo nel suo undici titolare. Ma da allora sono passati diversi anni e gli ultimi non sono stati affatto facili per il Polpo bianconero. Le ultime due stagioni con la maglia dei Red Devils lo hanno visto protagonista per circa 50 partite, meno della metà di quelle in calendario, scandite da infortuni e malanni di vario genere.

Quando la Juventus ha deciso di farlo tornare e di riassegnargli la maglia bianconera, era perfettamente a conoscenza del problema. Ha rischiato, sperando nella sua buona stella. Gli ultimi tempi, però, non hanno regalato che delusioni alla Juventus e anche la scommessa-Pogba sembra destinata ad essere persa.

Ogni volta che il francese è in procinto di scendere in campo una grande attesa lo accompagna salvo poi trasformarsi, molto presto, in cocente delusione. Esattamente come quanto accaduto sul campo di Empoli.

Pogba guai senza fine: la situazione fisica

E’ passata l’ora di gioco ad Empoli, quando Allegri ha effettuato il tanto atteso cambio. Fuori Miretti dentro Pogba. Movimenti in scioltezza e pallone accarezzato come soltanto lui sa fare. Ha realizzato addirittura una rete, annullata a causa di un fuorigioco di Vlahovic.

Poi quel lento scivolare sul fronte offensivo e quel quasi passeggiare in campo. Qualcosa non va. Una fitta e quell’incubo che sembra ripresentarsi con i suoi tratti peggiori. Al termine della partita Pogba è uscito dal campo accompagnato dal medico della Juventus. Una vittoria marchiata da quel dolore alla gamba. L’insider bianconero, Matthijs Pog ha riportato peraltro su Pogba, nei giorni scorsi, alcune informazioni di ‘Bianconeranews – TMW’.

“Il problema più preoccupante è quello dell’osso iliaco, che lo condizionerà per il resto della carriera. In sostanza Pogba potrà rimediare a questi problemi ormai “endemici” con lavori specifici“. Questa condizione, però, lo costringerà, periodicamente a fermarsi a causa di problemi muscolari. “Per farla breve, Pogba è un atleta che non sarà mai al 100% da qui alla fine della sua carriera, che con ogni probabilità non sarà ancora lunga“.

E la Juventus cosa farà? Per quanto tempo attenderà il sempre parziale recupero del francese? Il mercato arabo rappresenta sempre una soluzione. L’ultima per la Juventus e forse anche per Pogba in caso di addio.