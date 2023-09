Giuntoli ha deciso: valigie pronte per lui

Giuntoli è ancora, perché in realtà il mercato è finito soltanto sulla carta. Si continua a lavorare al calciomercato che verrà, con decisioni tutte da prendere

Lo hanno già raccontato in tanti che il 2024 sarà il mercato della Juventus, soprattutto il primo, vero mercato bianconero firmato da Cristiano Giuntoli.

E per questo non occorrerà attendere la prossima sessione estiva. A gennaio c’è la finestra invernale di trasferimenti e già lì, qualcosa in casa Juve, potrebbe muoversi. In una situazione non facile complessivamente per i ben noti motivi, la compagine bianconera ha gestito come meglio ha potuto la lunga sessione che si è chiusa il 1 settembre scorso.

Quasi nulla in entrata, quasi tutto in uscita, ma ancora qualcosa è rimasto da lasciar partire. Vuoi per meri motivi economici, per immettere denaro fresco in una cassaforte svuotata da diverse operazioni fallimentari, vuoi per alleggerire una rosa che ancora dispone di qualche elemento in sovrannumero, è prevista qualche altra uscita.

La mancanza di impegni europei ha ridotto drasticamente il numero di partite ufficiali e questo fa si che una rosa composta da 22 elementi sia più che bastevole per affrontare una stagione che vedrà la Juventus impegnata soltanto in campionato e in Coppa Italia. Allora chi potrebbe salutare il resto della compagnia a gennaio?

Giuntoli ha deciso, per McKennie sarà addio

La lunga lista degli esuberi bianconeri stilata a giugno da Giuntoli e Manna si può dire che sia stata quasi completamente “ripulita”. Un nome soltanto è rimasto e potrebbe imboccare l’uscita della Continassa a gennaio 2024.

Weston McKennie, centrocampista statunitense classe 1998, non ha mai abbandonato la lista degli esuberi, ma non avendo trovato una collocazione soddisfacente per lui e per la Juventus, è rimasto a disposizione di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese lo ha anche già utilizzato a conferma che trattasi di un elemento che può risultare ancora utile alla causa bianconera.

Una sua cessione a titolo definitivo, però, risulterebbe ancora più gradita, soprattutto per le positive ripercussioni economiche. Per il centrocampista Giuntoli ha dato una valutazione tra i 15 e i 18 milioni di euro. Soprattutto, il direttore dell’area tecnica bianconera, tratterà una sua eventuale cessione soltanto a titolo definitivo. Possibile, ma difficile, un suo ritorno di Premier League, mentre rimangono aperte le ipotesi Arabia Saudita o Qatar.

Giuntoli programma e pianifica nuove uscite perché, anche se come dicono in tanti il 2024 sarà il suo anno, per la Juventus sarà sempre indispensabile prima vendere e poi acquistare. Anche nel 2024 e chissà per quanto tempo ancora.

