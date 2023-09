La Ferrari è avvisata: ha due offerte migliori

In casa Ferrari c’è sempre qualcosa da analizzare con la stagione 2024 che rischia di vedere scoppiare il duo Leclerc-Sainz

I piloti hanno voglia di rivalsa e la prestazione di Monza ha rimesso in circolo anche il mercato, che porterà delle grosse sorprese. La scuderia Ferrari dovrà ora cercare di capire con chi ripartire nel prossimo futuro.

Mancano due mesi alla fine del mondiale, ma sono già partite le manovre per il futuro. Sono sicuramente importanti le trattative già in corso, proprio perché per molti piloti c’è la voglia di cambiare in Formula 1, inseguendo così una migliore macchina che dia più garanzie.

Ciò che la Ferrari spesso non ha fornito, non è un caso come ci sia ancora da rincorrere un piazzamento nel mondiale dei costruttori. Sainz e Leclerc sono in ripresa, ma non certo hanno tirato al massimo nell’arco dell’intera stagione, tanto ora da far muovere qualche intreccio di mercato.

Via dalla Ferrari, due opzioni per lui

Quanto accaduto a Monza ha fatto capire come sia ancora un pilota in grado di spingere bene, ma la sinergia con il gruppo italiano sembra quasi esser venuta meno. In particolare è proprio la capacità di fare squadra che sta venendo meno, i piloti sono ormai in lotta fra loro e lo dimostrano anche con varie punzecchiature sui social. Così, non è improbabile l’addio di Carlos Sainz, che lascerebbe la Ferrari in anticipo.

Ha un contratto sino al 2024, ma lo spagnolo si guarda intorno da tempo, considerando come sia messo nelle migliori condizioni. La lotta con Leclerc non ha creato grandi miglioramenti, anzi i due si sono quasi penalizzati a vicenda portando la Ferrari a un punto fermo per lo sviluppo della macchina. Il pilota spagnolo considera ormai due opzioni, una immediata e una con un progetto a lungo termine: Mclaren e Audi su Sainz, il futuro si basa su questa coppia.

E potrebbe anche guidare entrambe le macchine considerando come l’Audi entrerà in F1 nel 2026, mentre la Mclaren gli darebbe sin da subito fiducia per un sedile immediato e senza fronzoli. Lo spagnolo valuta, scatenando anche un giro di piloti non indifferenti. La Ferrari sogna una guida sicura al suo posto, un esperto con tanti mondiali alle spalle, come Hamilton e Alonso. Molto probabilmente però il sostituto potrebbe essere fatto in casa, come nel caso di Leclerc, puntando così su qualche giovane già tesserato in Ferrari.