Nuovo ribaltone alla Juve, fissato l’incontro: tutto già deciso

Nuovo ribaltone alla Juve. Nel giro di poche settimane possono cambiare i giudizi e i programmi. E’ ciò che sta accadendo all’interno della società bianconera

Il mercato della Juventus è stato lo specchio fedele del momento che la società sta attraversando. Le difficoltà economiche, che stanno compiutamente marcando questa fase della sua storia, hanno avuto i loro concreti riflessi nella reale impossibilità di chiudere trattative.

Senza operazioni in uscita, non vi saranno nuovi ingressi. Questo si è sempre raccontato. Ma anche a fronte di operazioni in uscita anche importanti, vi è stato un solo nuovo ingresso. Un mercato che, a causa delle quotidiane difficoltà che si andavano via via incontrando, ha costretto i dirigenti bianconeri a giravolte spesso poco incomprensibili e a repentini cambi di rotta.

Da un giorno all’altro sono cambiati gli obiettivi in entrata così come sono mutati gli elementi in uscita che avrebbero dovuto finanziarli. Dalle parti della Continassa si è spesso operato a vista, almeno è stata questa la sensazione degli osservatori esterni e degli addetti ai lavori. Un segno evidente delle difficoltà ad operare.

Anche gli ultimi avvenimenti in casa Juventus testimoniano di un cambiamento dei piani societari che stridono con quelli di poche settimane fa. Il caso di Dusan Vlahovic è emblematico.

Nuovo ribaltone alla Juve: il caso Vlahovic

E’ passata, per l’intera estate, la narrazione che Vlahovic e la Juventus dovessero separarsi. Motivi economici, più che tecnici, alla base di tale decisione. Poi la tanto ventilata operazione in uscita non ha mai trovato compiuta realizzazione e adesso la netta inversione ad “U” della Juventus.

Come ci informa La Gazzetta dello Sport il mese di ottobre potrebbe essere quello giusto. Per cosa? Per mettere attorno ad un tavolo Cristiano Giuntoli e Dusan Vlahovic. Non per parlare di una sua possibile prossima destinazione bensì per iniziare una trattativa che porti ad un prolungamento di contratto.

Ebbene si, la Juventus è decisa a proporre al numero nove serbo il prolungamento, anche di un solo anno, del contratto in essere con la società bianconera che reca come scadenza la data del 30 giugno 2026. Il contratto di Vlahovic prevede compensi a salire che partono dagli attuali 7 milioni di euro fino a arrivare ai 12,5 milioni di euro netti dell’ultimo anno.

Giuntoli e la Juventus vorrebbero proporre al centravanti serbo il prolungamento del contratto di un anno, fino al 2027, con una spalmatura di parte dell’ingaggio, in maniera a alleggerire le uscite e far rifiatare il bilancio. A quanto risulta al quotidiano milanese l’entourage del numero nove bianconero non ha risposto picche a tale proposta. Anzi.

Già sedersi allo stesso tavolo è un punto di partenza e un esito positivo può rappresentare il miglior viatico per identiche iniziative che andranno, via via, a coinvolgere altri profili top del club bianconero, come Szczesny, Rabiot e Chiesa.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI