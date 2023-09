Maria Sharapova incanta New York: nude look da capogiro

Maria Sharapova ha sempre l’attenzione addosso degli appassionati di tennis e non solo, il suo nude look fa davvero infiammare il pubblico

L’ex tennista Maria Sharapova a 36 anni continua a stupire, dopo una vita passata in campo. Si gode un periodo di relax e vuole stupire il pubblico questa volta per un look inaspettato, e di certo già discusso sui social.

Ha rappresentato un’epoca con le sue giocate, di certo ha dato il via a un’altra generazione di grandi campionesse che hanno preso spunto da lei. Maria Sharapova è stata una interprete moderna del tennis in rosa, capace di grandi colpi e con un ritmo gara spesso impressionante.

I cinque titoli del grande slam testimoniano una carriera ricca di successi e di trionfi che, senza la squalifica per doping, sarebbero stati ben altri. Nessun rimpianto però e voglia di vivere al massimo questa fase della vita, dove può stupire il pubblico mostrando la sua femminilità, con i fan decisamente innamorati.

Maria Sharapova, foto scottanti per il pubblico

Ha mantenuto un rapporto speciale con l’Italia, tanto che nei mesi scorsi è stata avvistata in vacanza al lago di Como. Un luogo tranquillo per l’ex tennista, lontana dai clamori della movida e dalle spiagge affollate, preferendo così la natura il più delle volte. E, una volta finite le vacanze, se n’è tornata in città, dove ha mostrato il suo nuovo outfit. In particolare, è a Los Angeles che la Sharapova ha deciso di dare un taglio con il passato: Maria Sharapova nude look è una visione che infiamma il pubblico.

La tennista è decisamente cambiata rispetto ai tempi in cui giocava. Ha scurito i capelli e si presenta come una donna di classe, il suo abbigliamento è rimasto già impresso al pubblico. Insieme alle amiche si è goduta un pranzo, ma anche la consapevolezza di una nuova fase della sua vita, fatta senza dubbio di minore stress con impegni da testimonial o comunque da madrina del tennis.

La trasparenza (postata su Instagram) sorprende, del resto il pubblico era abituata a vederla con la miss da tennista. E anche in quel caso c’erano pochi spazi per i fronzoli, al look coordinato preferiva darle di santa ragione in campo. Era la migliore tennista femminile soprattutto sul campo veloce, qualcosa che potrebbero rivedere anche molte sue colleghe italiane sempre a metà tra la gloria e il flop. La Sharapova ha dato un modo nuovo di intendere il tennis, vuole farlo anche con la moda.